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Російські окупаційні війська посилюють тиск на Андріївку – DeepState

Іван Д'яконовПонеділок, 3 лютого 2025, 03:00
Російські окупаційні війська посилюють тиск на Андріївку – DeepState
Мапа: DeepState

Російські війська все більше зосереджують зусилля на захопленні Андріївки в Донецькій області, намагаючись прорватися до села з кількох напрямків.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними аналітиків проєкту DeepState, противник здійснює активний наступ на позиції Сил Оборони України північніше Андріївки. Окупанти атакують із районів Слов’янки та Петропавлівки, просуваючись по балках до дороги Ясенове-Андріївка.

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На північно-східних околицях Андріївки противник закріпився, і спроби його просування помітно активізувалися. Основний рух окупанти здійснюють із Петропавлівки, використовуючи накопані укріплення, намагаючись пробратися вглиб села.

Дослівно: "Нещодавно всі могли спостерігати "червоний анклав" на північно-східних околицях Андріївки, який дехто сприйняв за помилку чи баг. Насправді це відображення перебування і закріплення кацапської піхоти на околицях села, які лізуть з різних сторін, навіть, крізь позиції Сил Оборони".

Деталі: Одночасно з цим російська піхота намагається прорватися через село Шевченко по інженерно-фортифікаційних спорудах, які з’єднують його з Андріївкою.

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Дослівно: "Після перших успішних спроб залізти в Андріївку, кацапи побачили можливість це розвивати тож посилають на забій піхоту із задачею – "вмри, але дійди". 

Деталі: Додатково ворог зосереджує свої зусилля на напрямку між Улаклами та Дачним, що розташовані південніше Андріївки. Це може відкрити нові можливості для подальшого штурму села, зазначають DeepState.

Аналітики повідомляють, що оборона Андріївки залишається складною через низку проблем, але українські військові роблять усе можливе, щоб стримати противника.

Передісторія: 

  • За інформацією DeepState, російські сили не припиняють штурмових дій на Покровському відтинку фронту в Донецькій області, зокрема в районах Срібного, Удачного та Котлиного.
  • За даними аналітичного проєкту DeepState, у січні 2025 року російські війська окупували 325 квадратних кілометрів української території, що є найнижчим показником із серпня 2024 року.

окупаціяДонецька областьвійнаросійсько-українська війна
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