РФ може вербувати жінок з Південної Африки на заводи з виробництва "Шахедів" – ЗМІ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 серпня 2025, 14:07
РФ може вербувати жінок з Південної Африки на заводи з виробництва Шахедів – ЗМІ
Фото: Makanday Centre for Investigative Journalism - Zambia

Агентство Bloomberg написало, що російські компанії під виглядом пошуку робочої сили, можуть вербувати молодих африканських жінок на заводи з виробництва "Шахедів" у Татарстані. Уряд ПАР розпочав розслідування.

Джерело: публікація Bloomberg

Деталі: Агентство дізналося, що у ПАР одним із основних вербувальників є спеціальна економічна зона Алабуга у Татарстані, де виробляють "Шахеди".

У січні студентська комісія БРІКС, що базується в Південній Африці, опублікувала оголошення про вакансії в будівництві та готельному бізнесі в Алабузі для жінок віком від 18 до 22 років,

За даними Bloomberg, вже у травні місцеве відділення жіночого бізнес-альянсу БРІКС підписало угоду про постачання компанії Alabuga та будівельній компанії Etalonstroi Ural загалом 5 600 працівників наступного року.

За даними дослідницьких організацій, включно з Інститутом науки та міжнародної безпеки (ISIS), африканських жінок вводять в оману, змушуючи працювати на заводі зі складання "Шахедів".

Як зазначають в ISIS, жінки вважаються більш надійними, ніж чоловіки, для цього конкретного виду робіт.

Міністерство міжнародних відносин та співробітництва у відповідь на запит Bloomberg відповіло, що "уряд ПАР розслідує повідомлення про іноземні програми, які вербують південноафриканців під хибним приводом".

За словами особи, знайомої з ситуацією, посадовці в Преторії можуть викликати дипломатичних представників Росії, щоб ті відповіли на запитання.

"Уряд Південної Африки досі не знайшов жодних достовірних доказів того, що пропозиції роботи в Росії не відповідають заявленій меті. Однак уряд звернув увагу на ймовірне вербування молоді компанією "Алабуга", - говориться у відповіді міністерства.

ШахедПАРросійсько-українська війна
