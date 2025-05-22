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Трамп звинуватив президента ПАР у "геноциді білих" – теорії змови, яку раніше підтримав Маск

Іван Д'яконовЧетвер, 22 травня 2025, 01:42
Трамп звинуватив президента ПАР у геноциді білих – теорії змови, яку раніше підтримав Маск
Фото: Getty Imges

Під час офіційної зустрічі в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп висунув необґрунтовані звинувачення проти президента Південно-Африканської Республіки Сіріла Рамафоси у нібито "геноциді білих". Його твердження є теорією змови, яка поширюється крайніми правими колами у США, яку зокрема підтримав мільярдер Ілон Маск і проросійський журналіст Такер Карлсон.

Джерело: Reuters, Associted Press

Деталі: У середу під час зустрічі в Білому домі Дональд Трамп звинуватив президента ПАР у нібито "геноциді" білих людей. Він послався на "тисячі історій", пачку роздрукованих газетних статей і відео, які, за його словами, підтверджують масові вбивства білих.

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"Люди тікають з Південної Африки заради власної безпеки. У них конфісковують землю, а в багатьох випадках – убивають", – заявив Трамп, маючи на увазі зокрема білих фермерів.

Рамафоса, сидячи поруч із Трампом і зберігаючи спокій, заперечив його заяви.

"У нас є тисячі історій про це, у нас є документальні фільми, є новини", – сказав Трамп, перш ніж наказав увімкнути відео.

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Трамп попросив приглушити світло в Овальному кабінеті й показати відео на телевізорі, спеціально встановленому для цієї зустрічі. На екрані з’явилися білі хрести – за словами Трампа, це були могили вбитих білих південноафриканців. Він також вимагав "реакції" і закликав до арешту одного з південноафриканських опозиційних лідерів.

Дослівно: "Під час презентації Рамафоса здебільшого сидів із незворушним виразом обличчя, лише іноді витягував шию, щоби краще бачити екран. Він зазначив, що раніше не бачив цих матеріалів і хотів би дізнатися, де саме було знято це відео".

Деталі: Після цього Трамп продемонстрував роздруковані копії статей, які, за його словами, містили інформацію про вбитих білих південноафриканців. Перегортаючи сторінки, він повторював: "смерть, смерть", а потім передав їх Рамафосі.

У зустрічі також брав участь Ілон Маск – південноафриканець за походженням, який останнім часом активно підтримує антиурядову риторику щодо ПАР. У своїй соцмережі X він заявив, що його супутниковий інтернет-сервіс Starlink не може отримати ліцензію на роботу в Південній Африці, оскільки "він не чорношкірий".

Влада ПАР стверджує, що Starlink навіть не подавала заявку на отримання ліцензії, а місцеве законодавство лише вимагає від іноземних компаній часткового залучення представників історично дискримінованих груп до складу акціонерів місцевих телекомунікаційних компаній.

Довідково: Південно-Африканська Республіка пережила століття жорстокої дискримінації чорношкірого населення в період колоніалізму та апартеїду, перш ніж стати багатопартійною демократією в 1994 році під керівництвом Нельсона Мандели.

Передісторія: 

  • У січні 2025 року президент ПАР Сиріл Рамафоса підписав закон, який полегшує державі експропріацію землі в суспільних інтересах, що має на меті подолати расову нерівність у володінні територією – проблема яка досі актуальна після падіння апартеїду у 1994 році. Вона надавала політичні, економічні та соціальні привілеї білим, обмежуючи права інших людей, зокрема темношкірих.
  • Нещодавно чат-бот Grok, власником якого є Ілон Маск, почав відповідати на будь-які питання користувачів соцмережі X з інформацією про "білий геноцид" у Південній Африці. Ці відповіді з'являлися навіть для найбільш віддалених від теми питань.

ТрампПАР
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