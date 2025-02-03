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У Москві підірвали організатора "тітушок" Майдану

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 лютого 2025, 10:51
У Москві підірвали організатора тітушок Майдану
Армен Саркісян у Горлівці, фото: скриншот

У Москві в житловому комплексі "Алые Паруса" стався вибух, є загиблий і постраждалі. Правоохоронці заявили, що за уточненими даними, внаслідок вибуху дістав важке поранення Армен Саркісян, відомий також як Армен Горлівський. Він - організатор "тітушок" Майдану і творець "Вірменського батальйону".

Джерело: "Радио Свобода", "Интерфакс", "Коммерсант", російські пропагандисти, Telegram-канал Baza

Деталі: Російські телеграм-канали поширили кадри, імовірно, з під'їзду "Алых Парусов", він завалений битим склом. На підлозі лежить людина, їй надають допомогу.

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Телеграм-канал Baza повідомив, що під час вибуху загинула одна людина, постраждали щонайменше п'ятеро. ТАСС із посиланням на оперативні служби також повідомив про одного загиблого.

Телеграм-канали пишуть, що здетонував вибуховий пристрій або вибухнула граната.

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Що було раніше: У грудні 2024 року Армену Саркісяну повідомили про підозру за вербування вʼязнів Донеччини на війну проти України. За матеріалами СБУ і Нацполіції йому оголосили підозру.

Повідомлялось, що так званий смотрящий за тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей допомагав окупаційній владі створювати незаконні збройні формування з числа увʼязнених.

Знати більше: "Начальник тітушок". Що відомо про затриманого у Франції Армена "Горловського" Саркісяна

Довідково: Уродженець нині окупованої Горлівки 44- річний Армен Саркісян з 2014 року перебуває в розшуку за підозрою в організації "тітушок" Майдану.  За даними слідства, 17 лютого 2014-го, діючи в інтересах ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та своїх бізнес-партнерів, він доручив Юрію Крисіну знайти 200-300 осіб для "охорони громадського порядку" в урядовому кварталі, що призвело до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.  

За словами Юрія Крисіна, він тоді отримав 20 тисяч доларів від Армена Саркісяна "за охорону урядового кварталу". Крисін роздав по 1000 гривень співучасникам, а решту залишив собі. Український суд засудив Юрія Крисіна до 5 років позбавлення волі. Згодом він отримав другий вирок за підозру в організації катування активістів Майдану на вказівку бізнесмена часів Януковича, який переховується в РФ Олексія Чеботарьова. Загалом Крисін перебуватиме у в'язниці до 2026 року.

Влітку 2019 року Юрій Крисін намагався змінити покази і видалити з них згадку саме про Армена Саркісяна, наголошуючи на тому, що нібито обмовив його через фінансовий конфлікт. Це відбувалось напередодні розгляду касаційної скарги. 

В часи Януковича Саркісян був впливовим кримінальним авторитетом на прізвисько "Армен Горлівський", наближеним до ексдепутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка (Юра Єнакієвський). Останнього у 2019 зняли з розшуку, посилаючись на постанову прокуратури про закриття провадження.  Саркісяна також називають тіньовим наглядачем всього бізнесу в окупованій Горлівці. Там він має власні кафе і організовує відкриття боксерських клубів. За даними ГУР, з 24 лютого він займається мародерством та "віджимом" бізнесів на окупованих територіях України.

У 2018 році українські правоохоронці повідомили про нібито затримання Саркісяна у Франції, однак — потім заявили, що це не та особа. Інформацію про затримання спростував і сам підозрюваний, зазначивши, що перебуває в Росії. 

Також ЗМІ публікували фото Армена Саркісяна з правою рукою голови Чечні Рамзана Кадирова, депутатом Держдуми РФ Адамом Делімхановим.

Росіявибух
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