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Росія атакувала Україну 65 безпілотниками: 37 дронів збили, 28 – локаційно втрачені  

Анастасія ПроцВівторок, 4 лютого 2025, 09:41
Росія атакувала Україну 65 безпілотниками: 37 дронів збили, 28 – локаційно втрачені  
фото: Повітряні сили

У ніч на 4 лютого росіяни атакували Україну 65 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 37 дронів вдалося знищити, ще 28 не досягли своїх цілей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Станом на 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. 28 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкащина".

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Деталі: Повідомляється, що дрони загарбники випустили з напрямків російських міст Орел, Брянськ та Курськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Що було раніше:

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  • У ніч на 4 лютого та вранці ворожі безпілотники атакували Київ та область, уламки дрона виявили у недобудові в Печерському районі столиці.
  • Також росіяни атакували Черкащину дронами. В обласному центрі виникли пожежі на трьох приватних підприємствах.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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