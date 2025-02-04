Росія атакувала Україну 65 безпілотниками: 37 дронів збили, 28 – локаційно втрачені  

У ніч на 4 лютого росіяни атакували Україну 65 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 37 дронів вдалося знищити, ще 28 не досягли своїх цілей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Станом на 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. 28 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкащина".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що дрони загарбники випустили з напрямків російських міст Орел, Брянськ та Курськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Що було раніше:

РЕКЛАМА: