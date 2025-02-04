ЗСУ знищили дроном російський ЗРК "Оса", призначений для збиття БпЛА

Оператори 413 батальйону "Рейд" знищили за допомогою дрона російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Джерело: Сили безпілотних систем в Telegram

Деталі: Українські оператори безпілотників знищили російський зенітний комплекс, який призначений для перехоплення повітряних цілей, у тому числі й БпЛА.

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Довідково: Зентіно-ракетний комплекс "Оса" (9К33\SA-8 Gecko) – мобільна система протиповітряної оборони малого радіусу дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів ЗС РФ від ударів авіації, крилатих ракет та БпЛА.

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