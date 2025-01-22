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ГУР: На Курщині розвідники знищили російське супутникове обладнання

Валентина РоманенкоСереда, 22 січня 2025, 16:34
ГУР: На Курщині розвідники знищили російське супутникове обладнання
емблема ГУР. ілюстрація розвідки

Воїни Головного управління розвідки Міноборони на російській Курщині знищили вороже супутникове обладнання.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Деталі: 17 січня розвідники в районі н.п. Тьоткіно виявили ворожу позицію із важливими супутниковим обладнанням.

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За даними ГУР, за допомогою FPV-дронів було знищено російські пристрої для користування можливостями супутників "Ямал-401", "Ямал -402" та "Ямал -300K", які працюють у Ка-діапазоні частот.

По укриттю з особовим складом ворожого розрахунку також було завдано вогневого ураження.

Курська область ГУР
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