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Розвідники знищили російську РЛС разом з обслугою

Українська правдаП'ятниця, 24 січня 2025, 12:01
Розвідники знищили російську РЛС разом з обслугою
Фото: скриншот з відео ГУР

У Запорізькій області бійці підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони виявили та знищили російську радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь" разом із окупантами, які її обслуговували та транспортували.

Джерело: ГУР МО

Дослівно: "Знищено і РЛС "Гармонь", і ворожу обслугу, і автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки".

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Деталі: За даними розвідників, через несприятливі погодні умови знищити ворожий радар з першої спроби не вдалося. Почувши вибухи, російські військові спішно почали згортати обладнання та вантажити його на автомобіль для евакуації. Повторними ударами українські військові знищили радіолокаційну станцію, особовий склад противника та транспортний засіб.

Нагадаємо:

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