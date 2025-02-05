Трамп заявив, що США "візьмуть під свій контроль" сектор Гази

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати "візьмуть під свій контроль" сектор Гази, після того, як раніше заявив, що не вважає, що у палестинців у Газі є стале майбутнє.

Джерело: Трамп під час спільної пресконференції з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, цитує CNN

Пряма мова Трампа: "США візьмуть під свій контроль сектор Гази, і ми будемо працювати з ним. Ми будемо володіти ним і нестимемо відповідальність за демонтаж усіх небезпечних нерозірваних бомб та іншої зброї на цій території, вирівняємо місцевість і позбудемося зруйнованих будівель".

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Деталі: Виступаючи раніше у вівторок, Трамп запропонував жителям Гази переїхати на нове місце, надане однією або кількома країнами Близького Сходу.

Пряма мова Трампа: "Я маю на увазі, що вони там, тому що у них немає альтернативи. А що у них є? Зараз це велика купа уламків".

Деталі: CNN зазначає, що пропозиція Трампа назавжди залишити сектор Гази є провокаційною позицією, яка сподобається найконсервативнішим ізраїльським політикам, але навряд чи буде сприйнята сусідами Ізраїлю, які заявили, що не бажають приймати нових палестинських біженців з анклаву.

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У вівторок Трамп назвав це питання гуманітарним, заявивши, що неможливо повірити в те, що хтось захоче залишитися на території, охопленій війною.

Замість Гази він запропонував надати палестинцям "хороший, свіжий, красивий шматок землі" для життя.

Але під час повторних запитань Трамп чітко дав зрозуміти, що не бачить світу, в якому палестинці коли-небудь повернуться до Гази.

Дослівно CNN: "Нетаньягу, який сидів поруч з Трампом в Овальному кабінеті, посміхався, коли Трамп говорив. Ізраїльський лідер, перебуваючи під суперечливим тиском всередині країни, був у Вашингтоні, щоб точно з'ясувати позицію Трампа щодо наступного етапу припинення вогню в Газі".

"Трамп приписує собі заслуги за угоду про звільнення заручників в обмін на припинення вогню, укладену за кілька днів до його вступу на посаду – і навіть чиновники адміністрації Байдена, що йде, визнали, що швидкий прихід Трампа допоміг чинити тиск на Ізраїль і ХАМАС".

Деталі: Нетаньягу похвалив зусилля Трампа.

Пряма мова Нетаньягу: "Я думаю, що президент Трамп додав велику силу і потужне лідерство до цих зусиль".

Деталі: Але, йдеться в публікації, для того, щоб угода була підписана, Трампу все одно потрібно буде проконтролювати виконання решти двох етапів трифазного плану. За день до зустрічі з Нетаньягу він не говорив про це особливо впевнено.

Пряма мова Трампа: "Я не маю жодних гарантій, що це втримається. І я бачив, як жорстоко поводяться з людьми. Я ніколи, ніхто ніколи не бачив нічого подібного".

"Побачимо, що буде далі. Ми маємо справу з дуже складними людьми, але угода може бути укладена".

Деталі: Трампу і Нетаньягу є що обговорити, окрім безпосереднього питання угоди про припинення вогню. Існує питання самої Гази, яку, як раніше заявляв Трамп, слід очистити для відбудови, а палестинців, які там проживають, переселити до Єгипту та Йорданії (тема обговорення, ймовірно, продовжиться, коли йорданський король Абдалла відвідає Білий дім наступного тижня).

Дослівно CNN: "А ще є перспектива ширшої нормалізації відносин між Ізраїлем і його арабськими сусідами, головним чином Саудівською Аравією, якої домагався колишній президент Джо Байден перед атаками 7 жовтня 2023 року. Трамп, який відкрито мріє про Нобелівську премію миру, може побачити свою можливість у такому прагненні, яке може трансформувати весь Близький Схід і створити новий оплот проти Ірану, спільного ворога Єрусалима і Ер-Ріяда".

Деталі: Видання нагадує, що наприкінці президентського терміну Байдена відносини між американським та ізраїльським лідерами були настільки напруженими, що вони місяцями не розмовляли, незважаючи на триваючу війну в Газі та інтенсивні зусилля помічників Байдена, спрямовані на досягнення домовленостей про припинення вогню.

Напередодні виборів у листопаді минулого року в команді Байдена мало хто сумнівався, що Нетаньягу виступає за перемогу Трампа, вважаючи, що він отримає набагато ширші повноваження від американської влади для переслідування своїх військових цілей з Трампом на посаді замість тодішнього віце-президента Камали Гарріс.

Ці прогнози не були помилковими, – додає видання.

Трамп вже зняв заборону на постачання важких бомб до Ізраїлю, скасувавши одну з небагатьох політик часів Байдена, спрямованих на здійснення тиску на Ізраїль на тлі його війни в Газі.

Дослівно CNN: "Цього тижня він може піти ще далі. Нетаньяху і його делегація планують під час візиту цього тижня натиснути на адміністрацію Трампа, щоб вона просунулася вперед у питанні продажу зброї на мільярди доларів, в тому числі тисяч нових бомб, ракет, артилерії та інших видів озброєнь".

"Якщо Трамп піде на це, це означатиме новий рівень підтримки Ізраїлю з боку Сполучених Штатів і сигнал про готовність Трампа задовольнити прохання Нетаньягу в момент глибокої невизначеності на Близькому Сході".

Деталі: Коли Нетаньягу привітав Байдена з перемогою на виборах у 2020 році, Трамп був розлючений тим, що розцінив як зраду.

Навіть через три роки після того, як 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найстрашнішу терористичну атаку в історії Ізраїлю, було очевидно, що образи Трампа не зовсім вщухли.

Дослівно CNN: "Нетаньягу, безсумнівно, сподівається, що ворожість буде забута під час його візиту у вівторок. Майже напевно, що його взаємодія з Трампом не міститиме відкритого розбрату, який забарвлював його стосунки з Байденом в останній рік його президентства".

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