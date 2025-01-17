У Нетаньяху підтвердили, що Ізраїль і ХАМАС підписали угоду: її ще має затвердити уряд

Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАСу підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: У заяві офісу Нетаньяху йдеться, що прем'єр-міністр скликав на п'ятницю засідання Кабінету міністрів з питань безпеки, щоб провести голосування щодо угоди.

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Однак, за словами прес-секретаря Нетаньяху, повне засідання уряду відбудеться лише в суботу ввечері.

Таким чином угода може набути чинності у понеділок, тобто на день пізніше, ніж було заплановано спочатку. Видання акцентує, що першим трьом заручникам, яких мали звільнити в неділю, доведеться почекати ще один день.

Зазначається, що після того, як ізраїльська переговорна група зателефонувала Нетаньяху, щоб повідомити про досягнення угоди, влада також проінформувала і родини решти 98 заручників.

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"Держава Ізраїль віддана досягненню всіх цілей війни, включаючи повернення всіх наших заручників - як живих, так і мертвих", – підсумували в офісі Нетаньяху.

Що було раніше: ЗМІ повідомили, що 16 січня в Досі, Єгипет, Ізраїль і угрупування ХАМАС офіційно підписали угоду про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.

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