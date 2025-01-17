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Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про звільнення заручників і припинення вогню – ЗМІ

Іван Д'яконовП'ятниця, 17 січня 2025, 04:51
Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про звільнення заручників і припинення вогню – ЗМІ
Палестинці святкують припинення вогню. Фото: Getty Images

16 січня в Досі, Катар, офіційно була підписана угода між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.

Джерело: Axios з посиланням на два джерела знайомі з цим питанням

Деталі: Повідомляється, що угода була підписана представниками Ізраїлю, Катару та ХАМАСу після кількох днів інтенсивних переговорів. Головний радник президента США Джо Байдена з питань Близького Сходу Бретт Макгерк підписав угоду від імені Сполучених Штатів.

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За словами співрозмовників видання, ізраїльський уряд проголосує за ратифікацію домовленості не раніше вечора суботи 18 січня.

Згідно з угодою, на першому етапі буде звільнено 33 ізраїльських заручники, серед яких жінки, діти, чоловіки старше 50 років та поранені. Також буде звільнено понад 700 палестинських в’язнів, в тому числі 275 осіб, яких звинувачують у вбивстві ізраїльтян. Крім того, буде звільнено тисяча палестинців, затриманих під час війни, але не причетних до атак 7 жовтня.

Також в Сектор Гази буде доставлено гуманітарну допомогу, зокрема 600 вантажівок з гуманітарною допомогою та 50 бензовозів, а також 200 тисяч наметів і 60 тисяч мобільних будинків для переміщених осіб.

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Угода передбачає, що Катар, Єгипет і США виступатимуть гарантами виконання угоди.

На шістнадцятий день перемир'я Ізраїль і ХАМАС розпочнуть переговори щодо другого етапу угоди, який передбачає звільнення решти заручників, постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ з Гази.

Дослівно: "Поки в Досі тривали переговори про угоду, партнери премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньяху по коаліційному уряду – міністр фінансів Бецалель Смотрич і міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір – заявили, що голосуватимуть проти угоди".

Деталі: Радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив в середу в ефірі CNN, що нова адміністрація поінформувала Нетаньяху, що якщо ХАМАС відмовиться від будь-якої частини угоди, США підтримають Ізраїль.

Волц також заявив, що адміністрація Трампа забезпечить демілітаризацію Гази і знищення ХАМАСу.

Передісторія: 

  • Вранці 16 січня офіс прем'єр-міністра Ізраїлю повідомив, що палестинський ісламський рух ХАМАС відмовився підтримувати низку угод про припинення вогню у Секторі Гази та зриває процес звільнення заручників.
  • 15 січня президент США Джо Байден підтвердив, що між терористами ХАМАС та Ізраїлем була досягнута угода про припинення вогню і звільнення заручників.

ІзраїльХАМАСвійна
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