Трамп підписав указ про заборону трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерним жінкам брати участь у жіночих спортивних змаганнях, надаючи федеральним органам повноваження карати порушників.

Джерело: Associated Press

Дослівно: "Трамп підписав виконавчий указ під назвою "Не пускати чоловіків у жіночий спорт", спрямований на заборону участі трансгендерних жінок у спортивних змаганнях серед дівчат і жінок.

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Документ надає федеральним агентствам, зокрема Міністерству юстиції та Міністерству освіти, широкі повноваження для забезпечення дотримання Розділу IX у навчальних закладах, що отримують федеральне фінансування.

Відповідно до позиції адміністрації Трампа, поняття "стать" трактуватиметься як гендерна приналежність, визначена при народженні".

Деталі: "З цим указом війна проти жіночого спорту закінчена", – заявив Трамп на церемонії підписання.

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Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила, що цей указ "підтримує обіцянку Розділу IX" і вимагатиме "негайних дій, включаючи примусові заходи, проти шкіл і спортивних асоціацій", які порушують цю політику.

Документ передбачає, що школи, які дозволять трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях, можуть бути позбавлені федерального фінансування.

Видання указу збіглося у часі з Національним днем дівчат і жінок у спорті та стало останнім у низці виконавчих дій адміністрації Трампа, спрямованих проти трансгендерних людей.

Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв "тримати чоловіків подалі від жіночого спорту" та "покінчити з трансгендерним божевіллям".

Дослівно: "Указ уповноважує Департамент освіти карати школи, які дозволяють трансгендерним спортсменам брати участь у змаганнях, посилаючись на недотримання Розділу IX, який забороняє сексуальну дискримінацію в школах. Будь-яка школа, викрита в порушенні, потенційно може бути позбавлена права на федеральне фінансування".

Деталі: Цей указ став продовженням політики Трампа, спрямованої на обмеження прав трансгендерних людей. Раніше його адміністрація:

скасувала визнання можливості зміни гендерної приналежності, визначеної при народженні, що вплинуло на видачу паспортів та утримання у в'язницях;

заборонила трансгендерним військовослужбовцям проходити службу в армії;

закликала припинити федеральне фінансування медичних послуг, пов’язаних із гендерною трансформацією, для осіб до 19 років;

обмежила викладання гендерної тематики у школах.

Адвокати з питань громадянських прав стверджують, що деякі укази Трампа суперечать законам, ухваленим Конгресом, а також порушують положення Конституції США та перевищують президентські повноваження.

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