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На Донеччині залишаються понад 300 тисяч цивільних – ОВА

Іван Д'яконовЧетвер, 6 лютого 2025, 03:19
На Донеччині залишаються понад 300 тисяч цивільних – ОВА
фото: Getty Images

На підконтрольній Україні території Донецької області нині залишається близько 302 тисяч цивільних осіб.

Джерело: начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Тривають евакуаційні заходи, і з підконтрольної української влади території області евакуйовано близько 1 млн 196 тис. осіб цивільного населення, з яких більше ніж 188 тисяч – це діти і близько 46 тисяч – це особи з інвалідністю. Станом на вчора на підконтрольній українській владі території залишається близько 302 тисяч осіб".

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Деталі: Петлін нагадав, що на підконтрольній Україні території Донецької області з 2 серпня 2022 року, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів № 679, триває обов’язкова евакуація цивільного населення.

Передісторія: 

  • Станом на 6 грудня, у Донецькій області залишалося близько 318 тисяч цивільних осіб.
  • 25 січня начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив, що із Покровська й громади евакуювали всіх дітей

евакуаціяДонецька областьвійна
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