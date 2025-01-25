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Із Покровська й громади евакуювали всіх дітей – МВА

Катерина ТищенкоСубота, 25 січня 2025, 21:48
Із Покровська й громади евакуювали всіх дітей – МВА
ситуація навколо Покровська, deepstatemap

У Покровську Донецької області залишається близько 7 тисяч мешканців, водночас усіх дітей з громади евакуювали.

Джерело: начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк у відео, поширеному МВА

Пряма мова: "Близько 7 тисяч (у Покровську – ред.), у громаді – 10 тисяч людей ще залишається. У громаді діточок взагалі немає, всі виїхали".

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Деталі: Добряк зазначив, що були випадки повернення сімей з неповнолітніми, їх евакуювали повторно.

За його словами, підтверджених фактів заходу ДРГ у Покровськ не було.

Начальник МВА також розповів, що останнім часом евакуація дуже уповільнилася, зараз виїжджає не більше 5-6 людей на добу. Точок збору для евакуації в місті вже немає, людей забирають поадресно.

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Донецька областьевакуаціядіти
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