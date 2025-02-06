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Панама безоплатно пропускатиме урядові судна США через Панамський канал

Іван Д'яконовЧетвер, 6 лютого 2025, 06:16
Панама безоплатно пропускатиме урядові судна США через Панамський канал
Фото: Getty Images

Уряд Панами погодився скасувати плату за транзит Панамським каналом для суден, що належать уряду Сполучених Штатів.

Джерело: Державний департамент США

Деталі: Держдеп повідомив, що уряд Панами більше не стягуватиме плату за транзит Панамським каналом з суден США. 

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Дослівно: "Уряд Панами погодився більше не стягувати плату за транзит Панамським каналом кораблів та суден, які належать уряду Сполучених Штатів. Відтепер такі судна можуть проходити Панамським каналом безоплатно, щорічно заощаджуючи уряду США мільйони доларів".

Передісторія:

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  • Це оголошення відбулося після зустрічі державного секретаря США Марко Рубіо з президентом Панами Хосе Раулем Муліно під час його візиту до Центральної Америки. 
  • У своїй інавгураційній промові Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який "експлуатує Китай".
  • Президент Панами Хосе Рауль Муліно у відповідь на позицію американського президента Дональда Трампа "повернути" Панамський канал заявив, що ключовий водний шлях залишиться під контролем Панами. 

СШАкораблі
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