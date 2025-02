Панама безоплатно пропускатиме урядові судна США через Панамський канал

Уряд Панами погодився скасувати плату за транзит Панамським каналом для суден, що належать уряду Сполучених Штатів.

Джерело: Державний департамент США

Деталі: Держдеп повідомив, що уряд Панами більше не стягуватиме плату за транзит Панамським каналом з суден США.

Дослівно: "Уряд Панами погодився більше не стягувати плату за транзит Панамським каналом кораблів та суден, які належать уряду Сполучених Штатів. Відтепер такі судна можуть проходити Панамським каналом безоплатно, щорічно заощаджуючи уряду США мільйони доларів".

U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O