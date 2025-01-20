Президент Панами відповів на наміри Трампа "повернути" Панамський канал

Президент Панами Хосе Рауль Муліно у відповідь на позицію американського президента Дональда Трампа "повернути" Панамський канал заявив, що ключовий водний шлях залишиться під контролем Панами.

Джерело: AFP, Муліно у соцмережі Х

Пряма мова: "Я повинен категорично заперечити слова президента Дональда Трампа. Канал є і залишиться панамським".

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Деталі: Він також відкинув твердження Трампа про те, що Китай експлуатує канал. "У світі немає жодної країни, яка б втручалася в роботу каналу", – наголосив Муліно.

У заяві на платформі Х Муліно наголосив, що канал не передавали в концесію (договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів в тимчасову експлуатацію іншим державам – УП).

Це був результат боротьби поколінь, яка досягла кульмінації в 1999 році в результаті договору Торріхоса-Картера.

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За його словами, упродовж 25 років Панама "безперервно й відповідально" керувала каналом, розширювала його, щоб "служити світу й торгівлі", зокрема Сполучених Штатів.

Президент Панами також закликав до діалогу.

Що передувало:

У своїй промові на інавгурації, говорячи про зовнішню політику, Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який "експлуатує Китай", а також перейменувати Мексиканську затоку на Американську затоку.