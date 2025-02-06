Нардеп-утікач з'явився на засіданні комітету Ради онлайн

Народний депутат з групи "Довіра" Сергій Шахов, який з 2023 року перебуває в розшуку через декларування недостовірної інформації, взяв участь в онлайн-засіданні парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Джерело: рух "Чесно" з посиланням на трансляцію засідання комітету від 5 лютого

Деталі: Зазначається, що втікач Шахов зокрема активно обговорював законопроєкт № 12354 про посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму. Ця ініціатива передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за повернення людей в населені пункти, де оголошена обовʼязкова евакуація, відмову батьків від обовʼязкової евакуації дітей, а також порушення комендантської години, що викликало жваву дискусію.

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скриншот трансляції. Шахов - у верхньому правому віконечку

"Я сам з окупованих територій. Ситуація дуже складна, люди повертаються, повернулося сотні тисяч людей, тому що в них немає де жити, де працювати, їм надається 465 грн допомоги на місяць. – Люди остаються на узбіччях, куди їм діватися?", – сказав у своєму виступі Шахов.

Варто зазначити, що розмір грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах становить: для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн; для інших осіб – 2000 грн.

Жваве обговорення викликало й обговорення складової законопроєкту № 12354 про відповідальність за порушення комендантської години. Нардепи наголошували на потребі диференційного підходу до відповідальності у різних областях, зокрема з урахуванням віддаленості від зони бойових дій, а також на потребі врегулювання питання пасажирів нічних поїздів, які вимушені порушувати комендантську годину.

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На засіданні також розглядали законопроєкт № 12353 щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації, який зокрема встановлює засади обовʼязкової евакуації людей похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей у разі відмови батьків від евакуації. Всі виступаючі відзначили актуальність законопроєкту та необхідність його прийняття. Комітет екополітики рекомендуватиме Верховній Раді прийняти його за основу.

Що передувало: Сергій Шахов востаннє фізично був присутній у Верховній Раді у листопаді 2022 року. Шахов регулярно долучається до засідань, переважно з вимкненою камерою та голосує "за", зазначають у русі "Чесно".

НАБУ і САП підозрюють Шахова у приховуванні майна на загальну суму 88 млн грн у декларації. Зокрема, йдеться про 13 квартир у центрі Києва, 8 паркомісць, котеджі під Києвом та земельні ділянки загальною площею 115 га. Справу розглядає Вищий антикорупційний суд. Шахова оголосили в розшук, оскільки він не ходив на засідання суду. Адвокатка нардепа стверджувала, що її підопічний лікується в Киргизстані.