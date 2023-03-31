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ВАКС оголосив у розшук нардепа Шахова

Ірина БалачукП'ятниця, 31 березня 2023, 10:48
ВАКС оголосив у розшук нардепа Шахова
Сергій Шахов. Фото з Facebook

Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук нардепа Сергія Шахова у справі про декларування недостовірної інформації.

Джерело: засідання ВАКС 31 березня

Пряма мова головуючої судді Віри Михайленко: "Обвинуваченого Шахова Сергія Володимировича… оголосити в розшук. Зупинити судове провадження щодо обвинуваченого Шахова до його розшуку. Ухвала оскарженню не підлягає".

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Деталі: Повідомляється, що про розшук нардепа клопотав прокурор САП. Він пояснив, що Шахов упродовж 7 місяців так і не з’явився в суд і не надав жодних належним чином затверджених документів, які б підтверджували, що він перебуває на лікуванні і не може прибути в засідання.

У суді була присутня захисник нардепа, яка зазначила, що Шахов вчергове не з’явився в засідання, бо "продовжують існувати причини, які були на минулому засіданні", зокрема, він нібито з "20 лютого продовжує перебувати на лікуванні у місті Бішкек".  

Але документів, які б підвереджували перетин Шаховим кордону з Киргизькою республікою, адвокат не надала. Також вона не змогла сказати, як довго нардеп перебуватиме на лікуванні.

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Суддя Михайленко іронічно спрогнозувала, що "Шахов видужає від усіх своїх хвороб десь у березні чи квітні наступного року, коли закінчиться строк давності притягнення до відповідності за цим кримінальним правопорушенням".

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Теми: Антикорупційний судВерховна Радарозшук
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