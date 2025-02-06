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Палії-диверсанти з Буковини отримали по 15 років тюрми: мають компенсувати УЗ 1 млн збитків

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 лютого 2025, 19:28
Палії-диверсанти з Буковини отримали по 15 років тюрми: мають компенсувати УЗ 1 млн збитків
фото прокуратури

До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили трьох жителів Буковини за диверсії на залізниці.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Прокурори довели, що у вересні 2024 року троє молодиків віком від 18 до 21 року, шукаючи легкий заробіток, погодилися підпалювати релейні шафи на залізниці. Вони отримували завдання через Telegram-бот, узгоджували об’єкти з так званим "роботодавцем" і діяли за його інструкціями.

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Перший підпал здійснили двоє братів – вони облили бензином і підпалили релейну шафу на залізничній станції в Чернівецькій області.

 
фото прокуратури

Другий підпал здійснили утрьох, разом із 18-річним знайомим.

Завдані кримінальним правопорушенням збитки "Укрзалізниці" сягають майже 1 млн грн. Відповідно до рішення суду цю суму молодики мають відшкодувати.

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фото прокуратурИ

Усім трьом зловмисникам призначено по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироку законної сили вони перебуватимуть під вартою.

Передісторія:

  • 13 грудня Служба безпеки України запустила спеціальний чатбот "Спали" ФСБешника" для оперативного збору інформації про спроби вербування російськими спецслужбами.
  • У Національній поліції України застерігають, що спецслужби РФ у соцмережах шукають через соцмережі виконавців терактів, а в результаті не платять їм і ліквідують завербованих осіб.

диверсантисудСБУ
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