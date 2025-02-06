Палії-диверсанти з Буковини отримали по 15 років тюрми: мають компенсувати УЗ 1 млн збитків
До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили трьох жителів Буковини за диверсії на залізниці.
Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора
Деталі: Прокурори довели, що у вересні 2024 року троє молодиків віком від 18 до 21 року, шукаючи легкий заробіток, погодилися підпалювати релейні шафи на залізниці. Вони отримували завдання через Telegram-бот, узгоджували об’єкти з так званим "роботодавцем" і діяли за його інструкціями.
Перший підпал здійснили двоє братів – вони облили бензином і підпалили релейну шафу на залізничній станції в Чернівецькій області.
Другий підпал здійснили утрьох, разом із 18-річним знайомим.
Завдані кримінальним правопорушенням збитки "Укрзалізниці" сягають майже 1 млн грн. Відповідно до рішення суду цю суму молодики мають відшкодувати.
Усім трьом зловмисникам призначено по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
До набрання вироку законної сили вони перебуватимуть під вартою.
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