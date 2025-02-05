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У поліції застерегли шукачів "легких грошей": Спецслужби РФ не платять за теракти, а виконавців ліквідують

Тетяна ОлійникСереда, 5 лютого 2025, 19:32
У поліції застерегли шукачів легких грошей: Спецслужби РФ не платять за теракти, а виконавців ліквідують
Іван Вигівський. Фото Нацполіції

У Національній поліції України застерегли, що спецслужби РФ у соцмережах шукають через соцмережі виконавців терактів, а в результаті не платять їм і ліквідують завербованих осіб.

Джерело: голова Нацполіції Іван Вигівський

Пряма мова Вигівського: "Відносно поліцейських вони придумують різні методи і способи вчинення таких злочинів. Навіть у нас є факт в одній із областей, коли викликали наряд поліції і в квартирі замаскували вибухівку під дитячу іграшку. Росія вербує наших громадян достатньо молодого віку, 20 років і менше.

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Це люди, які не усвідомлюють всієї відповідальності, і того, що вони роблять, бо це особи з низькою соціальною відповідальністю. У Чернівцях це особи, які займалися наркозбутами, ми їх документували. Хочу сказати, що росіяни в більшості випадків не платять гроші, як обіцяють. Крім того, ці два останніх випадки – Рівне і сьогоднішній випадок – говорять про те, що вони ліквідують завербованих осіб".

Що передувало:

  • Останніми місяцями почастішали випадки спроб влаштувати теракти з підривами в адміністративних бідівлях: під прицілом ворожих агентів – поліціяТЦКСБУ, Військова служба правопорядку, "Укрпошта" тощо.
  • У Кам'янці-Подільському Хмельницької області 5 лютого пролунав вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Унаслідок вибуху загинула людина, яка принесла вибухівку, постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

поліціявибухРосія
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