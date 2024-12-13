СБУ запустила чатбот "Спали ФСБешника": туди можна здавати вербувальників

Служба безпеки України запустила спеціальний чатбот "Спали" ФСБешника" для оперативного збору інформації про спроби вербування російськими спецслужбами.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Його створено в Telegram, оскільки цю соцмережу ворог найчастіше використовує для того, щоб залучити громадян України, а особливо молодь і неповнолітніх, до підпалів авто ЗСУ, приміщень ТЦК, мінувань, різного роду диверсій і терактів.

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Через чатбот "Спали" ФСБешника" можна за кілька кліків надати СБУ детальну інформацію про спробу вербування: вказати соцмережу чи месенджер, через який працювали російські спецслужби, зазначити на яких об’єктах пропонували вчинити диверсію, а також передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину.

Спецслужба гарантує конфіденційність надання інформації. Кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване співробітниками СБУ, зазначено в повідомленні.

СБУ нагадує, що підпали авто ЗСУ, приміщень ТЦК та інших будівель, закладення вибухівки – є кримінальними злочинами, які передбачають суворе покарання навіть для неповнолітніх. Вчинення диверсії (ст. 113 Кримінального кодексу України) і теракту (ст. 258 ККУ) тягнуть за собою кримінальну відповідальність і увʼязнення до 10 років. Ця норма поширюється на громадян віком від 14 років.

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Дослівно: "Російські спецслужби намагаються завербувати тебе для підпалу, теракту чи мінування? "Спали" ворога сам - здай його до СБУ!

Для цього Служба безпеки України запускає офіційний чатбот "Спали ФСБешника".

Якщо тобі або твоїм знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування – одразу пиши нам! Не допомагай ворогу руйнувати оборону твоєї країни!..

Не вір казкам, які розповідають росіяни. Зрадник ніколи не буде "своїм другом" для ворога. І за виконання їхніх завдань ти отримаєш не гроші, а реальний тюремний строк...

Не пали своїх! "Спали" ворога!".

Що передувало: Станом на вересень за даними поліції було зафіксовано вже понад 200 фактів підпалів автомобілів українських військовослужбовців, близько чверті з них скоїли неповнолітні.