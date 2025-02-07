Стефанчук: Для налагодження контактів до США поїхали 37 нардепів. За власний кошт

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що з візитом до Сполучених Штатів поїхали 37 народних депутатів за власні кошти.

Джерело: Стефанчук у кулуарах конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Перед Україною стоїть дуже важлива задача – перезавантажити наші відносини з стратегічним партнером, США. І ми робимо це системно на всіх рівнях, в тому числі на рівні відновлення стосунків з Конгресом США. Саме тому велика делегація – здається, 37 людей – з яких половину складає опозиція, а половина – монобільшість, щоб системно працювати з сенаторами для налагодження стосунків".

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Деталі: За словами голови ВР, всі депутати перебувають там "не за державні кошти, поїхали власним коштом".

Стефанчук запевнив, що робота Верховної Ради при цьому не зупиняється. "Український парламент працює всюди, працює завжди, згідноз графіком. Робота парламенту не зводиться до натискання кнопок в пленарній залі… це робота в комітетах, тимчасових слідчих комісіях і на дипломатичному рівні".

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