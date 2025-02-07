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Стефанчук: Для налагодження контактів до США поїхали 37 нардепів. За власний кошт

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 лютого 2025, 12:25
Стефанчук: Для налагодження контактів до США поїхали 37 нардепів. За власний кошт
Руслан Стефанчук. фото з Facebook спікера

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що з візитом до Сполучених Штатів поїхали 37 народних депутатів за власні кошти.

Джерело: Стефанчук у кулуарах конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Перед Україною стоїть дуже важлива задача – перезавантажити наші відносини з стратегічним партнером, США. І ми робимо це системно на всіх рівнях, в тому числі на рівні відновлення стосунків з Конгресом США. Саме тому велика делегація – здається, 37 людей – з яких половину складає опозиція, а половина – монобільшість, щоб системно працювати з сенаторами для налагодження стосунків".

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Деталі: За словами голови ВР, всі депутати перебувають там "не за державні кошти, поїхали власним коштом".

Стефанчук запевнив, що робота Верховної Ради при цьому не зупиняється. "Український парламент працює всюди, працює завжди, згідноз графіком. Робота парламенту не зводиться до натискання кнопок в пленарній залі… це робота в комітетах, тимчасових слідчих комісіях і на дипломатичному рівні".

Передісторія:

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  • Президент України Володимир Зеленський 6 лютого розкритикував народних депутатів через їхні часті відрядження за кордон, зокрема, поїздку на Молитовний сніданок у США.
  • "Сьогодні у нас в Молитовний сніданок у Сполучених Штатах Америки. Це ж дуже важливо, коли близько половини парламенту України знаходиться на цьому сніданку, а не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах", – висловився глава держави. На уточнююче запитання Зеленський, однак , відповів, що "дуже задоволений роботою парламенту, але, на жаль, парламент не кожного дня працює".
  • 4 лютого Верховна Рада відкрила історичну 13-ту сесію дев'ятого скликання, водночас народним обранцям забракло голосів, щоб прийняти порядок денний сесії і план законопроєктної роботи.
  • Через повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2024 року Верховна Рада IX скликання працює найдовше в історії.

Верховна РадаСША
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