Україна вже має попередні рішення щодо програм, які фінансувалися USAID – Стефанішина
Україна шукає гроші для важливих програм, які раніше оплачувались Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID), і вже має попередні рішення щодо джерел фінансування деяких з них, заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Пряма мова Стефанішиної: "Переговори тривають. Уже міністри в українському уряді проводили зустрічі по тих програмах, які є критичними – це Міністерство енергетики, Міністерство інфраструктури, Міністерство цифрової трансформації, очевидно, Міністерство юстиції".
Деталі: Вона наголосила, що уже є попередні рішення, де можна залучити термінове фінансування на проєкти відновлення, енергетичної стійкості і кіберзахисту.
"Ми також очікуємо, що Європейська комісія разом з країнами G7 найближчими днями озвучить позицію щодо відновлення роботи конкурсних комісій, що обирають ключових членів судової і антикорупційної вертикалі", – сказала віцепрем’єрка.
Передісторія:
- Раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомтла, що через призупинення роботи USAID в Україні зупинили роботу або зіткнулися із проблемами низка комісій, які займаються відбором до суддівського корпусу.
- 25 січня 2025 року США заморозили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів, а робота USAID була фактично зупинена.
- З 7 лютого співробітників USAID по всьому світу відправили в адміністративну відпустку. Тим часом виконувачем обовʼязків керівника USAID став державний секретар США Марко Рубіо.
- За даними ЗМІ, адміністрація президента Трампа планує скоротити кількість працівників USAID з більш ніж 10 тисяч до менше, ніж 300.