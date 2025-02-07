Україна вже має попередні рішення щодо програм, які фінансувалися USAID – Стефанішина

Україна шукає гроші для важливих програм, які раніше оплачувались Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID), і вже має попередні рішення щодо джерел фінансування деяких з них, заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова Стефанішиної: "Переговори тривають. Уже міністри в українському уряді проводили зустрічі по тих програмах, які є критичними – це Міністерство енергетики, Міністерство інфраструктури, Міністерство цифрової трансформації, очевидно, Міністерство юстиції".

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Деталі: Вона наголосила, що уже є попередні рішення, де можна залучити термінове фінансування на проєкти відновлення, енергетичної стійкості і кіберзахисту.



"Ми також очікуємо, що Європейська комісія разом з країнами G7 найближчими днями озвучить позицію щодо відновлення роботи конкурсних комісій, що обирають ключових членів судової і антикорупційної вертикалі", – сказала віцепрем’єрка.

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