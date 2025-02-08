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У Росії заявили про атаку БпЛА на нафтоперегінну станцію у Волгоградській області

Ольга Глущенко Субота, 8 лютого 2025, 06:38
У Росії заявили про атаку БпЛА на нафтоперегінну станцію у Волгоградській області
ілюстративне фото, скриншот

У ніч на 8 лютого безпілотники атакували нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області РФ.

Джерело: росЗМІ з посиланням на губернатора Волгоградської області РФ Андрія Бочарова

Деталі: Бочаров, як зазвичай це робить російська влада, заявив, що атаку БпЛА на нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області нібито "було відбито".

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За його словами, обійшлося без пожежі та постраждалих.

Нагадаємо: У ніч на 31 січня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР МО України, у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони, завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка"у Волгоградській області РФ.

У ніч на 15 січня в російському місті Волгоград сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойла", загорянню передував вибух, писали російські ЗМІ.

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У 2024 році НПЗ у Волгограді двічі атакували українські безпілотники. Це було 3 лютого і 11 травня.  

Росіябезпілотникинафта
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