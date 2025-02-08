У Росії заявили про атаку БпЛА на нафтоперегінну станцію у Волгоградській області
У ніч на 8 лютого безпілотники атакували нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області РФ.
Джерело: росЗМІ з посиланням на губернатора Волгоградської області РФ Андрія Бочарова
Деталі: Бочаров, як зазвичай це робить російська влада, заявив, що атаку БпЛА на нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області нібито "було відбито".
За його словами, обійшлося без пожежі та постраждалих.
Нагадаємо: У ніч на 31 січня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР МО України, у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони, завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка"у Волгоградській області РФ.
У ніч на 15 січня в російському місті Волгоград сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойла", загорянню передував вибух, писали російські ЗМІ.
У 2024 році НПЗ у Волгограді двічі атакували українські безпілотники. Це було 3 лютого і 11 травня.