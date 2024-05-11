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В ніч на 11 травня безпілотники ГУР атакували нафтопереробний завод "Лукойла" – джерело

Валентина РоманенкоСубота, 11 травня 2024, 13:07
В ніч на 11 травня безпілотники ГУР атакували нафтопереробний завод Лукойла – джерело
«ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЄФТЄПЕРЕРОБКА», ФОТО: ВІКІПЕДІЯ

В ніч на суботу 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР

Пряма мова: "В ніч на 11 травня в Росії знову "гуркотіло". О 03-45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ "Лукойл- Волгограднєфтєпереробка", завітали БПЛА Головного управління розвідки. Постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6".

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Деталі: За словами джерела УП, поточний стан установок уточнюється. Водночас відомо, що пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім холодильників. Також пошкоджено димову трубу печі П-1.

Що передувало: Російські пабліки та деякі ЗМІ повідомляли, що в ніч на 11 травня над Волгоградською і Курською областями було збито сім безпілотників. Роботу ППО чули в Красноармійському районі Волгограда.

У ніч на 3 лютого 2024 року Волгоградський НПЗ зазнав атаки українських безпілотників, унаслідок чого виникла пожежа.

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Довідково: ТОВ "Лукойл-Волгограднєфтєпереробка" - найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність заводу складає 14,8 млн. тонн. З 1993 року є 100% дочірньою організацією ПАТ "Лукойл".

Теми: безпілотникиГУР
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