Українські сили ударили по пункту управління на Курщині: знищили 20 офіцерів – Зеленський

Сили оборони України знищили 20 російських і північнокорейських офіцерів внаслідок удару по ворожому пункту управління у Курській області РФ на початку лютого.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Reuters

Пряма мова президента: "Наші вразили їх пункт управління на Курщині – і там загинула велика кількість офіцерів. Мені сказали, що 20, напевно, загиблих офіцерів, серед них старші офіцери північнокорейські і росіяни".

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Деталі: Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що 3 лютого Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів ЗС РФ в районі населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області РФ.



Зазначалося, що цей пункт управління був розташований на території покинутої будівлі. Окупанти його використовували для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку. Генштаб акцентував, що "об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника".

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