Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Українські сили ударили по пункту управління на Курщині: знищили 20 офіцерів – Зеленський

Ірина БалачукСубота, 8 лютого 2025, 15:25
Українські сили ударили по пункту управління на Курщині: знищили 20 офіцерів – Зеленський
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Сили оборони України знищили 20 російських і північнокорейських офіцерів внаслідок удару по ворожому пункту управління у Курській області РФ на початку лютого.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Reuters

Пряма мова президента: "Наші вразили їх пункт управління на Курщині – і там загинула велика кількість офіцерів. Мені сказали, що 20, напевно, загиблих офіцерів, серед них старші офіцери північнокорейські і росіяни".

Реклама:

Деталі: Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що 3 лютого Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів ЗС РФ в районі населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області РФ.

Зазначалося, що цей пункт управління був розташований на території покинутої будівлі. Окупанти його використовували для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку. Генштаб акцентував, що "об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника".

Передісторія:

  • 6 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що за 6 місяців Курської операції Сили оборони знешкодили майже 40 тисяч окупантів, з них понад 16 тисяч знищили, а також взяли у полон 909 військових.

Курська область Зеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія захопила менше 20% корисних копалин України – Зеленський
Усі країни Балтії офіційно від’єдналися від російської енергосистеми  
У "Резерв+" стався збій
Литва та Латвія відключилися від російської енергосистеми
Зеленський: Міноборони розробляє спецконтракт, щоб залучити до війська 18-24-річних українців
Трамп анулював доступ Байдена до секретної інформації
Усі новини...
Курська область
Зеленський підтвердив нове просування українських військ у Курській області
Зеленський: РФ знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область
Розвідка, удари по тилу, дезорганізація ворога: ССО розповіли, як починалася Курська операція
Останні новини
15:42
Головну нагороду Critics Choice Award здобув фільм про роман сина російського олігарха і стриптизерки
15:40
Прем'єр Швеції: Заяви про саботаж у Балтійському морі мають бути обґрунтованими
15:25
Українські сили ударили по пункту управління на Курщині: знищили 20 офіцерів – Зеленський
15:07
Спікер парламенту Грузії накинувся на ЄС через критику чинної ситуації в країні
15:03
Американський бізнес має пріоритетне право заробляти на відбудові України – Зеленський
14:52
У санкційний список Трампа потрапив прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна – ЗМІ
14:51
6 млн смертей за 4 роки: в ООН застерегли США від припинення підтримки програм з лікування СНІДу
14:27
Україна хоче укласти контракт на поставки СПГ із США
14:20
Шольц сподівається на співпрацю з Трампом, а не на конфронтацію через торгові тарифи
14:16
Чотириразовий чемпіон Формули-1 повернеться на трасу після трьох років на пенсії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: