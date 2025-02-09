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У Кремлі заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати розмову Трампа і Путіна

Станіслав ПогоріловНеділя, 9 лютого 2025, 10:32
У Кремлі заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати розмову Трампа і Путіна
володимир Путін, Дональд Трамп фото: Getty Images

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що не може ні підтвердити, ні спростували заяву президента США Дональда Трампа в інтерв’ю New York Post про те, що він вже говорив по телефону з Володимиром Путінм.

Джерело: коментар Пжскова російським "Известиям"

Пряма мова: "У міру того, як адміністрація у Вашингтоні розгортає свою роботу, виникає багато різних комунікацій. І ці комунікації ведуться різними каналами.

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І, звичайно, на тлі множинності цих комунікацій я особисто можу чогось не знати, бути не в курсі чогось. Тому в цьому випадку я не можу це ні підтвердити, ні спростувати".

Що було раніше:

  • Перед цим Трамп в інтерв'ю New York Post заявив, що говорив по телефону з російським правителем Володимиром Путіним, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.
  • Речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков 5 лютого вперше заявив, що контакти з адміністрацією президента США Дональда Трампа "справді є".
  • Також Трамп заявив, що може провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським уже наступного тижня.
  • Раніше Дональд Трамп говорив, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".
  • А Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з Трампом повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.

ПутінТрампСШАросійсько-українська війна
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