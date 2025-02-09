У Кремлі заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати розмову Трампа і Путіна

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що не може ні підтвердити, ні спростували заяву президента США Дональда Трампа в інтерв’ю New York Post про те, що він вже говорив по телефону з Володимиром Путінм.

Джерело: коментар Пжскова російським "Известиям"

Пряма мова: "У міру того, як адміністрація у Вашингтоні розгортає свою роботу, виникає багато різних комунікацій. І ці комунікації ведуться різними каналами.

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І, звичайно, на тлі множинності цих комунікацій я особисто можу чогось не знати, бути не в курсі чогось. Тому в цьому випадку я не можу це ні підтвердити, ні спростувати".

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