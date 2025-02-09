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Зеленський готовий говорити з Путіним, якщо США і Європа "не кинуть" Україну

Катерина ТищенкоНеділя, 9 лютого 2025, 17:34
Зеленський готовий говорити з Путіним, якщо США і Європа не кинуть Україну
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі та переговорів із російським правителем Володимиром Путіним, якщо розумітиме, що США та Європа "не кинуть" Україну.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News

Пряма мова президента на питання, чи готовий він зустрітися з Путіним для переговорів про мир: "Якби у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, вони будуть нас підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів".

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Деталі: На питання, чи погодився б він на заморозку бойових дій по нинішній лінії зіткнення, якби Україна мала гарантії безпеки, Зеленський сказав: "Дивлячись які".

Він зазначив, що не хотів би заморожувати лінію фронту, бо "постраждає кілька наших міст, які перерізані сьогодні цією контактною лінією".

Пряма мова: "Але якщо є такі перспективи, ми розуміємо, як буде далі розвиватися закінчення війни, що ми реальною дипломатією можемо прийти до справедливого сталого миру для України, для українців, то треба розуміти, що таке гарантії безпеки.

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Якби НАТО сказало: "Ми готові дати НАТО, але ми не можемо вам дати НАТО там, де є бойові дії" – це справедливо, ми би приймали це обов'язково. Дуже багато питань, багато деталей, про все це треба говорити".

Передісторія:

  • Раніше в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, якщо це буде єдина схема для принесення миру українцям.
  • Згодом у Кремлі заявили, що незважаючи на "проблеми з точки зору легітимності" Зеленського, Москва нібито все одно відкрита для переговорів.
  • 6 лютого Зеленський заявив, що готовий до перемовин з Путіним тоді, коли буде розуміння щодо закінчення війни. Водночас президент висловив думку, що Путін боїться розмовляти з ним про закінчення війни. 

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