Розвіддані, підготовка військових: Трамп може зупинити всю підтримку України – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа може припинити подальшу непряму підтримку України включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових.

Джерело: NYT із посиланням на представника адміністрації Трампа

Дослівно NYT: "Адміністрація Байдена вважала військову допомогу Києву у розмірі 67 мільярдів доларів, яку вона надала Києву, важливою. Трамп розглядає будь-яку подальшу допомогу як важіль тиску".

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Деталі: Після п'ятничної суперечки в Овальному кабінеті представник адміністрації Трампа заявив, що президент може прийняти рішення про припинення навіть непрямої підтримки України, яку надають США, що включає інші види військового фінансування, обмін розвідданими, підготовку українських військових і пілотів, а також розміщення центру управління міжнародною допомогою, на американській військовій базі в Німеччині.

У п'ятницю представник адміністрації Трампа заявив, що вся американська допомога Україні – включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Байдена, – може бути скасована найближчим часом.

Видання зазначає, що згідно з даними Кільського інституту, європейські країни виділили 138 мільярдів доларів на військові дії України в порівнянні з 119 мільярдами доларів військової та гуманітарної допомоги від США.

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Чому це важливо: З-поміж іншого від обміну розвідданими залежить оповіщення про повітряну тривогу в разі загрози балістики. Крім того, супутникові знімки США є одним з найважливіших джерел інформації.

Також для української армії є важливим навчання українських військових, зокрема й пілотів.

Що передувало: Washington Post повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні.

Нагадаємо: Трамп за підсумками суперечки з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого заявив, що той "зневажив" Штати і "не готовий до миру".

У Білому домі Зеленський, Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс у п'ятницю посперечалися в Біломі домі при телекамерах і на підвищених тонах щодо війни в Україні.

Перед цим Трамп також сказав на зустрічі з президентом Зеленським заявив, що він виступає і за Україну, і за Росію.

Зеленський показав Трампу на зустрічі фото українських полонених, які були у російському полоні.