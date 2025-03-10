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США планують скоротити 80 тисяч працівників Міністерства охорони здоров’я – AP

Іван Д'яконовПонеділок, 10 березня 2025, 01:25
США планують скоротити 80 тисяч працівників Міністерства охорони здоров’я – AP
Роберт Ф. Кеннеді-молодший. Фото: Getty Images

Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США запропонувало 80 тисячам працівників добровільне звільнення з одноразовою компенсацією в розмірі 25 тисяч доларів.

Джерело: Associated Press

Деталі: Повідомляється, що працівники міністерства можуть подати заявку на участь у програмі та ухвалити рішення до 14 березня. Пропозиція була розіслана всім підрозділам відомства, включаючи Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC), Національний інститут охорони здоров’я (NIH) та Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA).

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Програма скорочення оголошена за кілька днів до того, як Міністерство охорони здоров’я США має подати звіт Адміністрації Трампа та новоствореного Департаменту ефективності уряду Ілона Маска (DOGE).

Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший підтвердив наміри уряду скоротити персонал та заявив, що вже "має в голові список" потенційних звільнень. За його словами, деякі працівники "приймали дуже погані рішення" щодо рекомендацій з харчування.

Раніше Кеннеді-молодший вже натякав на плани глибокого скорочення персоналу та заявляв, що готовий звільнити 600 співробітників NIH, який займається біомедичними дослідженнями.

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Дослівно: "Останній крок зі скорочення кількості федеральних працівників охорони здоров'я був зроблений в той час, коли CDC надає допомогу в боротьбі зі спалахом смертельно небезпечного спалаху кору в Західному Техасі і Нью-Мексико".

Довідково: Роберт Кеннеді-молодший є переконаним антивакцинатором. Задовго до пандемії COVID-19 він зі своєю антивакцинальною некомерційною групою "Захист здоров'я дітей" став одним із найвпливовіших у світі розповсюджувачів страху та недовіри до вакцин.

Він також просував інші теорії змови, наприклад, що COVID-19 міг бути "етнічно спрямованим", щоб пощадити євреїв-ашкеназі та китайців. Неодноразово згадував про Голокост, обговорюючи вакцини та завдання охорони здоров'я.

охорона здоров'яСШАзвільнення
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