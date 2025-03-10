США планируют сократить 80 тысяч работников Министерства здравоохранения – AP

Министерство здравоохранения и социальных служб США предложило 80 тысячам работников добровольное увольнение с единовременной компенсацией в размере 25 тысяч долларов.

Источник: Associated Press

Детали: Сообщается, что работники министерства могут подать заявку на участие в программе и принять решение до 14 марта. Предложение было разослано всем подразделениям ведомства, включая Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Национальный институт здравоохранения (NIH) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

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Программа сокращения объявлена за несколько дней до того, как Министерство здравоохранения США должно подать отчет Администрации Трампа и новосозданного Департамента эффективности правительства Илона Маска (DOGE).

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший подтвердил намерения правительства сократить персонал и заявил, что уже "имеет в голове список" потенциальных увольнений. По его словам, некоторые работники "принимали очень плохие решения" относительно рекомендаций по питанию.

Ранее Кеннеди-младший уже намекал на планы глубокого сокращения персонала и заявлял, что готов уволить 600 сотрудников NIH, который занимается биомедицинскими исследованиями.

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Дословно: "Последний шаг по сокращению количества федеральных работников здравоохранения был сделан в то время, когда CDC оказывает помощь в борьбе со вспышкой смертельно опасной вспышки кори в Западном Техасе и Нью-Мексико".

Справочно: Роберт Кеннеди-младший является убежденным антивакцинатором. Задолго до пандемии COVID-19 он со своей антивакцинальной некоммерческой группой "Защита здоровья детей" стал одним из самых влиятельных в мире распространителей страха и недоверия к вакцинам.

Он также продвигал другие теории заговора, например, что COVID-19 мог быть "этнически направленным", чтобы пощадить евреев-ашкенази и китайцев. Неоднократно упоминал о Холокосте, обсуждая вакцины и задачи здравоохранения.