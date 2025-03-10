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В Канаді обрали нового премʼєр-міністра у розпал торговельної війни зі США

Іван Д'яконовПонеділок, 10 березня 2025, 02:18
В Канаді обрали нового премʼєр-міністра у розпал торговельної війни зі США
Марк Карні. Фото: Getty Images

Новачок у політиці і колишній керівник Центрального банку Канади Марк Карні переміг на виборах лідера правлячої Ліберальної партії Канади і змінить Джастіна Трюдо на посаді прем’єр-міністра.

Джерело: Reuters

Деталі: 59-річний Карні набрав 86% голосів виборців, обійшовши колишню міністерку фінансів Христю Фріланд на виборах, в яких взяли участь майже 152 000 членів партії.

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Карні, який раніше очолював центральні банки Канади та Англії, стане першим прем’єр-міністром Канади без політичного досвіду.

Його прихід до влади відбувається в умовах торговельної війни зі США, яку розпалив президент Дональд Трамп. Карні наголосив, що Канада не може дозволити Трампу послабити її економіку. 

Під час передвиборчої кампанії Карні заявляв, що підтримує запровадження тарифів у відповідь проти Сполучених Штатів і скоординовану стратегію стимулювання інвестицій.

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"Є хтось, хто намагається послабити нашу економіку. Він нападає на канадських робітників, сім’ї та бізнес. Ми не можемо дозволити йому досягти успіху", – заявив Карні на партійному з’їзді.

Він також підкреслив, що його уряд буде діяти швидко та нестандартно. "Це не буде бізнес як завжди", – наголосив новий премʼєр.

"Нам доведеться робити речі, які ми не могли собі уявити раніше, з такою швидкістю, яку ми вважали неможливою", – підкреслив Карні.

Джастін Трюдо, який оголосив про відставку у січні після більш ніж дев’яти років на чолі уряду, залишився оптимістичним щодо майбутнього країни. 

"Не робіть помилки, це визначальний момент для нації. Демократія не є даністю. Свобода не є даністю. Навіть Канада не є даністю", – зазначив Трюдо.

Передісторія: 

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