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В Канаде выбрали нового премьер-министра в разгар торговой войны с США

Иван ДьяконовПонедельник, 10 марта 2025, 02:18
В Канаде выбрали нового премьер-министра в разгар торговой войны с США
Марк Карни Фото: Getty Images

Новичок в политике и бывший руководитель Центрального банка Канады Марк Карни победил на выборах лидера правящей Либеральной партии Канады и сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра.

Источник: Reuters

Детали: 59-летний Карни набрал 86% голосов избирателей, обойдя бывшего министра финансов Христю Фриланд на выборах, в которых приняли участие почти 152 000 членов партии.

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Карни, который ранее возглавлял центральные банки Канады и Англии, станет первым премьер-министром Канады без политического опыта.

Его приход к власти происходит в условиях торговой войны с США, которую разжег президент Дональд Трамп. Карни подчеркнул, что Канада не может позволить Трампу ослабить ее экономику. 

Во время предвыборной кампании Карни заявлял, что поддерживает введение ответных тарифов против Соединенных Штатов и скоординированную стратегию стимулирования инвестиций.

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"Есть кто-то, кто пытается ослабить нашу экономику. Он нападает на канадских рабочих, семьи и бизнес. Мы не можем позволить ему добиться успеха", – заявил Карни на партийном съезде.

Он также подчеркнул, что его правительство будет действовать быстро и нестандартно. "Это не будет бизнес как всегда", – подчеркнул новый премьер.

"Нам придется делать вещи, которые мы не могли себе представить раньше, с такой скоростью, которую мы считали невозможной", – подчеркнул Карни.

Джастин Трюдо, который объявил об отставке в январе после более чем девяти лет во главе правительства, остался оптимистичным относительно будущего страны. 

"Не делайте ошибки, это определяющий момент для нации. Демократия не является данностью. Свобода не является данностью. Даже Канада не является данностью", – отметил Трюдо.

Предыстория: 

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