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Британія проконсультувала команду Зеленського перед переговорами зі США, щоб уникнути нової сварки – ЗМІ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 березня 2025, 09:47
Британія проконсультувала команду Зеленського перед переговорами зі США, щоб уникнути нової сварки – ЗМІ
зустріч Зеленського і Стармера, скріншот відео трансляції

Британія проконсультувала Україну щодо ведення переговорів зі Сполученими Штатами напередодні зустрічі між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії цього тижня. З цією метою на вихідних Україну відвідав радник з національної безпеки прем’єра Британії Кіра Стармера Джонатан Пауелл.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Times

Деталі: Видання пише, що британці прагнуть уникнути повторення катастрофічної сварки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

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Кір Стармер, зауважує видання, також намагається переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною після раптового припинення цього процесу минулого тижня.

Британія має надію на те, що Трампа вдасться переконати скасувати його рішення про обмін розвідданими, яке розглядається як більш нагальна і здійсненна вимога, ніж відновлення військової допомоги США.

У неділю Трамп заявив, що його адміністрація "майже" завершила паузу з наданням розвідданих.

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На вихідних Стармер говорив з президентом Франції Емманюелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте про необхідність відновлення обміну розвідданими з Києвом.

Пауелл також наполягав на цьому у розмові з Майком Волцом, радником Трампа з національної безпеки.

Переговори у Саудівській Аравії відбудуться після того, як Трамп у неділю заявив, що Україна може "не вижити" навіть за підтримки США.

Агентство Reuters повідомляло, що американські посадовці планують використати зустріч в Саудівській Аравії частково для того, щоб з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни.

Велика БританіяУкраїнаСШАросійсько-українська війна
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