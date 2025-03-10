Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Британия проконсультировала команду Зеленского перед переговорами с США, чтобы избежать новой ссоры – СМИ

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 10 марта 2025, 09:47
Британия проконсультировала команду Зеленского перед переговорами с США, чтобы избежать новой ссоры – СМИ
встреча Зеленского и Стармера, скриншот видео трансляции

Британия проконсультировала Украину относительно ведения переговоров с Соединенными Штатами накануне встречи между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии на этой неделе. С этой целью на выходных Украину посетил советник по национальной безопасности премьера Британии Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times

Детали: Издание пишет, что британцы стремятся избежать повторения катастрофической ссоры с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Реклама:

Кир Стармер, отмечает издание, также пытается убедить Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной после внезапного прекращения этого процесса на прошлой неделе.

Британия надеется на то, что Трампа удастся убедить отменить его решение об обмене разведданными, которое рассматривается как более насущное и выполнимое требование, чем возобновление военной помощи США.

В воскресенье Трамп заявил, что его администрация "почти" завершила паузу с предоставлением разведданных.

РЕКЛАМА:

На выходных Стармер говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте о необходимости возобновления обмена разведданными с Киевом.

Пауэлл также настаивал на этом в разговоре с Майком Волцом, советником Трампа по национальной безопасности.

Переговоры в Саудовской Аравии состоятся после того, как Трамп в воскресенье заявил, что Украина может "не выжить" даже при поддержке США.

Агентство Reuters сообщало, что американские чиновники планируют использовать встречу в Саудовской Аравии частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.

ВеликобританияУкраинаСШАроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Рада сделала шаг к уголовному наказанию руководителей ТЦК и членов ВЛК
Задержали руководителей "Киевзеленстроя": их подозревают в получении миллионных откатов
Командующего ОК "Север" Красильникова уволили – СМИ
В Киеве открыли движение по Южному мосту, но только в одну сторону
Екс-президента Грузии Саакашвили приговорили к 9 годам заключения
Россия отреагировала на переговоры Украина-США в Джидде: Главные новости будут из Москвы
Все новости...
Великобритания
В правительстве Британии говорят, что продолжают делиться разведданными с Украиной
Последние тафгаи АПЛ: как играли, дрались, а потом ели мороженое Рой Кин и Патрик Виейра
Европейцы заверили Сырского в дальнейшей поддержке ВСУ
Последние новости
14:58
АналитикаО чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин
14:37
Госсекретарь США: Во время переговоров с Украиной были "разговоры о территориальных уступках"
14:37
Аукцион по приватизации одного из крупнейших в Европе производителей деталей для авто отменили
14:36
Австралиец прожил рекордные 100 дней с искусственным сердцем и дождался донорского органа
14:30
Украина делает ставку на газ из США, поскольку потребности в импорте растет - Reuters
14:27
Из-за российской атаки на Донетчину погибли три человека, еще 2 пострадали
14:23
Экспорт семян кукурузы из Украины в ЕС вырос более чем в 30 раз
14:22
ЕС продолжает работу над пакетом военной помощи Украине – пресс-секретарь Еврокомиссии Хиппер
14:22
Рубио заявил, что США будут контактировать с россиянами уже 12 марта
14:20
В "Укрнафте" рассказали о масштабной цифровизации
Все новости...
Реклама:
Реклама: