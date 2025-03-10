Британия проконсультировала команду Зеленского перед переговорами с США, чтобы избежать новой ссоры – СМИ

Британия проконсультировала Украину относительно ведения переговоров с Соединенными Штатами накануне встречи между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии на этой неделе. С этой целью на выходных Украину посетил советник по национальной безопасности премьера Британии Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times

Детали: Издание пишет, что британцы стремятся избежать повторения катастрофической ссоры с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

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Кир Стармер, отмечает издание, также пытается убедить Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной после внезапного прекращения этого процесса на прошлой неделе.

Британия надеется на то, что Трампа удастся убедить отменить его решение об обмене разведданными, которое рассматривается как более насущное и выполнимое требование, чем возобновление военной помощи США.

В воскресенье Трамп заявил, что его администрация "почти" завершила паузу с предоставлением разведданных.

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На выходных Стармер говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте о необходимости возобновления обмена разведданными с Киевом.

Пауэлл также настаивал на этом в разговоре с Майком Волцом, советником Трампа по национальной безопасности.

Переговоры в Саудовской Аравии состоятся после того, как Трамп в воскресенье заявил, что Украина может "не выжить" даже при поддержке США.

Агентство Reuters сообщало, что американские чиновники планируют использовать встречу в Саудовской Аравии частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.