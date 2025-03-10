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У Харкові схопили агентку РФ, яка влаштувала вибух біля будинку ветеранів та отруїла військового

Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 березня 2025, 10:48
У Харкові схопили агентку РФ, яка влаштувала вибух біля будинку ветеранів та отруїла військового
Фото: СБУ

У Харкові контррозвідка Служби безпеки затримала російську агентку, яка за допомогою своєї поплічниці влаштувала вибух біля будинку ветерана ЗСУ, а також під виглядом волонтерки отруїла військового.

Джерело: пресслужби ОГП, СБУ

Дослівно ОГП: "За даними слідства, харків’янка, яка працює в IT-сфері, на початку 2025 року отримала завдання від кураторів – ймовірно, представників російської спецслужби – щодо виготовлення саморобних вибухових пристроїв. З метою якомога більшого ураження людей жінка навмисно використовувала металеві елементи.

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Одну з вибухівок жінка, діючи за вказівками куратора, сховала у визначеному схроні. Звідти пристрій забрала інша агентка і заклала біля будинку ветерана ЗСУ — внаслідок вибуху потерпілий отримав поранення та в подальшому був ушпиталений".

 

Деталі: За даними  СБУ, також зловмисниця на замовлення ФСБ отруїла військового Збройних сил - під виглядом "волонтерської" допомоги вона передала йому ліки та продукти харчування, в які підмішала отруйні речовини.

 

Після цього військового у тяжкому стані госпіталізували до місцевого шпиталю.

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За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ ще до початку повномасштабної війни, коли їздила до родичів у росію. При цьому злочинні завдання від ворога їй почали надходити на початку 2025 року.

Правоохоронці викрили жінку, наразі перевіряється її причетність до вчинення інших злочинів. За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

СБУХарківросійсько-українська війна
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