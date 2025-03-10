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В Харькове схватили агента РФ, которая устроила взрыв возле дома ветеранов и отравила военного

Станислав ПогориловПонедельник, 10 марта 2025, 10:48
В Харькове схватили агента РФ, которая устроила взрыв возле дома ветеранов и отравила военного
Фото: СБУ

В Харькове контрразведка Службы безопасности задержала российского агента, которая с помощью своей соратницы устроила взрыв возле дома ветерана ВСУ, а также под видом волонтера отравила военного.

Источник: пресс-службы ОГП, СБУ

Дословно ОГП: "По данным следствия, харьковчанка, которая работает в IT-сфере, в начале 2025 года получила задание от кураторов - вероятно, представителей российской спецслужбы - по изготовлению самодельных взрывных устройств. С целью как можно большего поражения людей женщина намеренно использовала металлические элементы.

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Одну из взрывчаток женщина, действуя по указаниям куратора, спрятала в определенном тайнике. Оттуда устройство забрала другая агентка и заложила возле дома ветерана ВСУ - в результате взрыва пострадавший получил ранения и в дальнейшем был госпитализирован".

 

Детали: По данным СБУ, также злоумышленница по заказу ФСБ отравила военного Вооруженных сил - под видом "волонтерской" помощи она передала ему лекарства и продукты питания, в которые подмешала ядовитые вещества.

 

После этого военного в тяжелом состоянии госпитализировали в местный госпиталь.

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По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения ФСБ еще до начала полномасштабной войны, когда ездила к родственникам в Россию. При этом преступные задания от врага ей начали поступать в начале 2025 года.

Правоохранители разоблачили женщину, сейчас проверяется ее причастность к совершению других преступлений. По ходатайству стороны обвинения подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

СБУХарьковроссийско-украинская война
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