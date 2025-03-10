Інформатор ФСБ, який шпигував за аеродромами ЗСУ в Миколаєві, отримав 10 років тюрми

У Миколаєві місцевий житель, який шпигував за аеродромами, отримав 10 років тюрми за співпрацю з російською Федеральною службою безпеки.

Джерело: СБУ в Миколаївській області

Дослівно: "Чоловік, який потрапив у поле зору правоохоронців ще в листопаді 2023 року, збирав інформацію про українські військові об’єкти та передавав її окупантам. За даними СБУ, він був безробітним, але активно співпрацював з ворогом, передаючи важливі дані про місця дислокації та переміщення Сил оборони".

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Деталі: Як повідомляють правоохоронці, основну увагу чоловік приділяв військовим аеродромам з бойовою авіацією ЗСУ. За допомогою особистих контактів і відкритих джерел він отримував необхідну інформацію. Крім того, він обходив територію, приховано фіксував українські об'єкти та надсилав зібрані дані окупантам. Зловмисник передавав "звіти" у вигляді текстів і фотографій з прив’язкою до місцевості.

СБУ вдалося зафіксувати його злочинну діяльність, і під час обшуку в його домі знайшли мобільний телефон із анонімним чатом для контактів з ФСБ. За інформацією слідства, чоловік потрапив під увагу росіян ще в 2023 році через антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах.

В результаті суд визнав чоловіка винним у поширенні інформації про пересування та розміщення ЗСУ, і він отримав 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.