Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Інформатор ФСБ, який шпигував за аеродромами ЗСУ в Миколаєві, отримав 10 років тюрми

Степан ГафткоПонеділок, 10 березня 2025, 11:29
Інформатор ФСБ, який шпигував за аеродромами ЗСУ в Миколаєві, отримав 10 років тюрми
Фото з Telegram СБУ

У Миколаєві місцевий житель, який шпигував за аеродромами, отримав 10 років тюрми за співпрацю з російською Федеральною службою безпеки.

Джерело: СБУ в Миколаївській області 

Дослівно: "Чоловік, який потрапив у поле зору правоохоронців ще в листопаді 2023 року, збирав інформацію про українські військові об’єкти та передавав її окупантам. За даними СБУ, він був безробітним, але активно співпрацював з ворогом, передаючи важливі дані про місця дислокації та переміщення Сил оборони".

Реклама:

Деталі: Як повідомляють правоохоронці, основну увагу чоловік приділяв військовим аеродромам з бойовою авіацією ЗСУ. За допомогою особистих контактів і відкритих джерел він отримував необхідну інформацію. Крім того, він обходив територію, приховано фіксував українські об'єкти та надсилав зібрані дані окупантам. Зловмисник передавав "звіти" у вигляді текстів і фотографій з прив’язкою до місцевості.

СБУ вдалося зафіксувати його злочинну діяльність, і під час обшуку в його домі знайшли мобільний телефон із анонімним чатом для контактів з ФСБ. За інформацією слідства, чоловік потрапив під увагу росіян ще в 2023 році через антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах.

В результаті суд визнав чоловіка винним у поширенні інформації про пересування та розміщення ЗСУ, і він отримав 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

російсько-українська війнадиверсантиСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сирський: Сили оборони триматимуть оборону на Курщині. У разі загрози – здійснюють маневри
Польські "праві" намагалися заборонити в’їзд до ЄС редакторові "Історичної правди"
фотоУ Києві затримали водія Mercedes, який тікав від поліції: раніше його 12 разів штрафували
Суд арештував одіозного соратника Сальдо за новою підозрою від СБУ
Фігурант справи про земельні махінації в Києві Комарницький виїхав за кордон
відео, фотоВибухи в Івано-Франківську: правоохоронці зʼясували, що росіяни підірвали завербованих підлітків
Усі новини...
російсько-українська війна
У Харкові схопили агентку РФ, яка влаштувала вибух біля будинку ветеранів та отруїла військового
Британія проконсультувала команду Зеленського перед переговорами зі США, щоб уникнути нової сварки – ЗМІ
Дронова атака: українські сили збили 130 безпілотників
Останні новини
02:48
відеоПоліція показала наслідки авіаудару по Костянтинівці
01:58
"Мирне врегулювання" не раніше 2026 року і "демонтаж" української влади: WP про можливі вимоги РФ
01:02
Росіяни масовано обстрілюють Херсон – МВА
00:46
Міністр оборони Франції заявив про "дуже широкий консенсус" щодо України
00:16
У Києві працює ППО
23:50
У двох регіонах Росії повідомили про атаку безпілотників та пожежі на промислових об’єктах
23:30
Мистецтво бути хворим. Що треба знати про синдром Мюнхгаузена та його симптоми
23:28
Мер Венеції вручив подяку українському військовому, який урятував важкопораненого хлопця
23:14
Як Україна просуває свої інтереси на Близькому Сході. Репортаж з Катару
23:01
Ердоган закликав Росію "конструктивно відреагувати" на пропозицію перемирʼя від США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: