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Информатор ФСБ, который шпионил за аэродромами ВСУ в Николаеве, получил 10 лет тюрьмы

Степан ГафткоПонедельник, 10 марта 2025, 11:29
Информатор ФСБ, который шпионил за аэродромами ВСУ в Николаеве, получил 10 лет тюрьмы
Фото с Telegram СБУ

В Николаеве местный житель, который шпионил за аэродромами, получил 10 лет тюрьмы за сотрудничество с российской Федеральной службой безопасности.

Источник: СБУ в Николаевской области 

Дословно: "Мужчина, который попал в поле зрения правоохранителей еще в ноябре 2023 года, собирал информацию об украинских военных объектах и передавал ее оккупантам. По данным СБУ, он был безработным, но активно сотрудничал с врагом, передавая важные данные о местах дислокации и перемещения Сил обороны".

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Детали: Как сообщают правоохранители, основное внимание мужчина уделял военным аэродромам с боевой авиацией ВСУ. С помощью личных контактов и открытых источников он получал необходимую информацию. Кроме того, он обходил территорию, скрыто фиксировал украинские объекты и посылал собранные данные оккупантам. Злоумышленник передавал "отчеты" в виде текстов и фотографий с привязкой к местности.

СБУ удалось зафиксировать его преступную деятельность, и во время обыска в его доме нашли мобильный телефон с анонимным чатом для контактов с ФСБ. По информации следствия, мужчина попал под внимание россиян еще в 2023 году из-за антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах.

В результате суд признал мужчину виновным в распространении информации о передвижении и размещении ВСУ, и он получил 10 лет заключения с конфискацией имущества.

российско-украинская войнадиверсантыСБУ
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