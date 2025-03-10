Рубіо: США офіційно згортають 83% програм USAID, рештою управлятиме Держдеп

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) після проведення шеститижневої перевірки. Рештою програм "більш ефективно" буде управляти Державний департамент.

Джерело: Рубіо в соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, на 5200 контрактів, які зараз скасовуються, було "витрачено десятки мільярдів доларів". Держсекретар каже, що ці кошти були витрачені "не в інтересах США".

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Пряма мова: "Після консультацій з Конгресом ми маємо намір, щоб решта програм (близько 1000), які ми зберігаємо, тепер більш ефективно управлялися Державним департаментом".

Деталі: Він подякував Департаменту ефективності уряду, "які працювали дуже довго, щоб домогтися цієї назрілої та історичної реформи".

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