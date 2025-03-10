Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Рубіо: США офіційно згортають 83% програм USAID, рештою управлятиме Держдеп

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 березня 2025, 11:41
Рубіо: США офіційно згортають 83% програм USAID, рештою управлятиме Держдеп
Фото: Getty Images

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) після проведення шеститижневої перевірки. Рештою програм "більш ефективно" буде управляти Державний департамент.

Джерело: Рубіо в соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, на 5200 контрактів, які зараз скасовуються, було "витрачено десятки мільярдів доларів". Держсекретар каже, що ці кошти були витрачені "не в інтересах США".

Реклама:

Пряма мова: "Після консультацій з Конгресом ми маємо намір, щоб решта програм (близько 1000), які ми зберігаємо, тепер більш ефективно управлялися Державним департаментом".

Деталі: Він подякував Департаменту ефективності уряду, "які працювали дуже довго, щоб домогтися цієї назрілої та історичної реформи".

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • 7 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.
  • Нещодавно у Трампа натякнули, що розглядають позови проти співробітників Агентства США з міжнародного розвитку, як і отримувачів грантів, через підозри у зловживанні коштами на зовнішню допомогу.

США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп анонсував "велику зустріч" з РФ і розмову з Путіним про припинення вогню
Трамп заявив, що Зеленського знову чекають у Білому домі
оновленоПоблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунали вибухи, є загибла й поранені
В Україні інфляція пришвидшилась до 13,4%. В Нацбанку пояснили причини
Трамп підняв до 50% мита на частину товарів з Канади через енергетичний податок
Генштаб: Від початку доби на фронті вже більше 200 боєзіткнень, під Покровськом – 58 атак ворога
Усі новини...
США
США за 4 роки імпортували до ЄС 64% озброєнь, що підкреслює залежність Європи – SIPRI
Іран заявив, що не вестиме переговорів зі США під тиском: ядерна програма залишається мирною
Представники США у Саудівській Аравії зустрінуться також з росіянами – CNN
Останні новини
02:16
У Зеленського повідомили, коли почнуть обговорення деталей про припинення вогню
01:16
Росіяни вдарили "Шахедом" по Харкову – мер
00:58
У Києві та області ППО працювали по ворожих дронах
00:34
фотоЧерез влучання ворожого дрона в Сумах сталося загорання
00:04
оновлено від 22:05, фотоУ Дніпрі масована атака БпЛА: є руйнування інфраструктури
23:23
Новини економіки 11 березня: ЄС підтримає український бізнес, обшуки у моделей OnlyFans, інфляція
23:14
У США жінка повернула до бібліотеки книгу, яку майже століття тому взяв її дідусь
23:10
Майже 250 боїв зафіксували на фронті – Генштаб
22:46
Є підтвердження, що безпекова допомога від США відновлена – заступник голови ОП
22:34
Трамп анонсував "велику зустріч" з РФ і розмову з Путіним про припинення вогню
Усі новини...
Реклама:
Реклама: