Рубіо: США офіційно згортають 83% програм USAID, рештою управлятиме Держдеп
Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) після проведення шеститижневої перевірки. Рештою програм "більш ефективно" буде управляти Державний департамент.
Джерело: Рубіо в соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: За його словами, на 5200 контрактів, які зараз скасовуються, було "витрачено десятки мільярдів доларів". Держсекретар каже, що ці кошти були витрачені "не в інтересах США".
Пряма мова: "Після консультацій з Конгресом ми маємо намір, щоб решта програм (близько 1000), які ми зберігаємо, тепер більш ефективно управлялися Державним департаментом".
Деталі: Він подякував Департаменту ефективності уряду, "які працювали дуже довго, щоб домогтися цієї назрілої та історичної реформи".
Передісторія:
- 7 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.
- Нещодавно у Трампа натякнули, що розглядають позови проти співробітників Агентства США з міжнародного розвитку, як і отримувачів грантів, через підозри у зловживанні коштами на зовнішню допомогу.