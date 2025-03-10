Рубио: США официально сворачивают 83% программ USAID, остальными будет управлять Госдеп
Госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID) после проведения шестинедельной проверки. Остальными программами "более эффективно" будет управлять Государственный департамент.
Источник: Рубио в соцсети X, сообщает "Европейская правда"
Детали: По его словам, на 5200 контрактов, которые сейчас отменяются, было "потрачено десятки миллиардов долларов". Госсекретарь говорит, что эти средства были потрачены "не в интересах США".
Прямая речь: "После консультаций с Конгрессом мы намерены, чтобы оставшиеся программ (около 1000), которые мы сохраняем, теперь более эффективно управлялись Государственным департаментом".
Детали: Он поблагодарил департамент эффективности правительства, "которые работали очень долго, чтобы добиться этой назревшей и исторической реформы".
Предыстория:
- 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.
- Недавно у Трампа намекнули, что рассматривают иски против сотрудников Агентства США по международному развитию, как и получателей грантов, из-за подозрений в злоупотреблении средствами на внешнюю помощь.