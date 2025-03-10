Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Рубио: США официально сворачивают 83% программ USAID, остальными будет управлять Госдеп

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 10 марта 2025, 11:41
Рубио: США официально сворачивают 83% программ USAID, остальными будет управлять Госдеп
Фото: Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID) после проведения шестинедельной проверки. Остальными программами "более эффективно" будет управлять Государственный департамент.

Источник: Рубио в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, на 5200 контрактов, которые сейчас отменяются, было "потрачено десятки миллиардов долларов". Госсекретарь говорит, что эти средства были потрачены "не в интересах США".

Реклама:

Прямая речь: "После консультаций с Конгрессом мы намерены, чтобы оставшиеся программ (около 1000), которые мы сохраняем, теперь более эффективно управлялись Государственным департаментом".

Детали: Он поблагодарил департамент эффективности правительства, "которые работали очень долго, чтобы добиться этой назревшей и исторической реформы".

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.
  • Недавно у Трампа намекнули, что рассматривают иски против сотрудников Агентства США по международному развитию, как и получателей грантов, из-за подозрений в злоупотреблении средствами на внешнюю помощь.

США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Екс-президента Грузии Саакашвили приговорили к 9 годам заключения
Россия отреагировала на переговоры Украина-США в Джидде: Главные новости будут из Москвы
дополнено, фото Ракетный удар по Кривому Рогу: погибла женщина, 9 раненых, повреждена инфраструктура
Трамп не будет вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады – СМИ
Трамп заявил, что Зеленского снова ждут в Белом доме
обновляетсяВблизи железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске прогремел взрыв, есть погибшая и раненые
Все новости...
США
США за 4 года импортировали в ЕС 64% вооружений, что подчеркивает зависимость Европы – SIPRI
Иран заявил, что не будет вести переговоры со США под давлением: ядерная программа остается мирной
Представители США в Саудовской Аравии встретятся также с россиянами – CNN 
Последние новости
10:18
Porsche потеряла треть прибыли в 2024 году: причины
10:06
Действительно ли 10% мужчин воспитывают неродных детей: ответ на миф о "хитрых женщинах и обманутых мужчинах"
10:03
Глава разведки США: Пауза в обмене разведданными с Украиной отменена
09:59
Стармер назвал "выдающимся прорывом" переговоры Украина-США в Джидде
09:58
Трамп заявил, что назовет нападения на локации Tesla внутренним терроризмом
09:49
В Гренландии подвели итоги выборов, которые проходили на фоне посягательств Трампа
09:43
фотоВ МИД рассказали, как проходили переговоры между Украиной и США в Джидде
09:42
РФ ударила тремя баллистическими "Искандерами" и 133-мя дронами: ПВО уничтожила 98 БпЛА
09:30
ЕС отвечает Трампу: введет пошлины на товары из США на 28 миллиардов долларов
09:28
фото Россияне повторно ударили по Кривому Рогу, когда спасатели ликвидировали последствия первой атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: