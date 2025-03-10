Рубио: США официально сворачивают 83% программ USAID, остальными будет управлять Госдеп

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID) после проведения шестинедельной проверки. Остальными программами "более эффективно" будет управлять Государственный департамент.

Источник: Рубио в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, на 5200 контрактов, которые сейчас отменяются, было "потрачено десятки миллиардов долларов". Госсекретарь говорит, что эти средства были потрачены "не в интересах США".

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Прямая речь: "После консультаций с Конгрессом мы намерены, чтобы оставшиеся программ (около 1000), которые мы сохраняем, теперь более эффективно управлялись Государственным департаментом".

Детали: Он поблагодарил департамент эффективности правительства, "которые работали очень долго, чтобы добиться этой назревшей и исторической реформы".

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