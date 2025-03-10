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США за 4 роки імпортували до ЄС 64% озброєнь, що підкреслює залежність Європи – SIPRI

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Понеділок, 10 березня 2025, 11:55
США за 4 роки імпортували до ЄС 64% озброєнь, що підкреслює залежність Європи – SIPRI
ФОТО: GETTY

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру SIPRI, за останні чотири роки більша частина імпорту озброєнь європейськими країнами НАТО припадала на США, що підкреслює їхню залежність у період послаблення трансатлантичних відносин.

Джерело: Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: За даними SIPRI, в останні чотири роки зі США до європейських країн НАТО було імпортовано 64% озброєнь, у той час як у період з 2015 по 2019 рік – 52%. 

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Частка США у світовому експорті зброї у 2020-2024 роках склала 43%, що робить їх найбільшим постачальником, який випереджає Францію і Росію.

Україна була найбільшим імпортером зброї в цей період – на неї припало 8,8% від загальносвітового обсягу зброї. Великими імпортерами також були Індія, Катар, Саудівська Аравія і Пакистан. 

На частку Росії припало 7,8% світового експорту зброї за той самий період, а частка Китаю склала 5,9 %, свідчать дані.

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Потік американської зброї в європейські країни НАТО підкреслює складнощі, пов'язані зі скороченням залежності регіону від Сполучених Штатів.

Ризик став очевидним, коли США призупинили надання військової та розвідувальної допомоги Україні.

Дедалі хаотичніша геополітична ситуація змусить Європу взяти на себе більший тягар оборони, причому витрати на неї, найімовірніше, значно зростуть.

Минулого тижня саміт ЄС підтримав ідею глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо масштабних оборонних інвестицій.

У понеділок та у вівторок міністри фінансів ЄС обговорять фінансування оборони коштом нових спільних запозичень, наявних фондів ЄС і посилення ролі Європейського інвестиційного банку.

СШАЄС
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