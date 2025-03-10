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США за 4 года импортировали в ЕС 64% вооружений, что подчеркивает зависимость Европы – SIPRI

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 10 марта 2025, 11:55
США за 4 года импортировали в ЕС 64% вооружений, что подчеркивает зависимость Европы – SIPRI
ФОТО: GETTY

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, за последние четыре года большая часть импорта вооружений европейскими странами НАТО приходилась на США, что подчеркивает их зависимость в период ослабления трансатлантических отношений.

Источник: Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: По данным SIPRI, в последние четыре года из США в европейские страны НАТО было импортировано 64% вооружений, в то время как в период с 2015 по 2019 год – 52%.

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Доля США в мировом экспорте оружия в 2020-2024 годах составила 43%, что делает их крупнейшим поставщиком, опережающим Францию и Россию.

Украина была крупнейшим импортером оружия в этот период – на нее пришлось 8,8% от общемирового объема оружия. Крупными импортерами также были Индия, Катар, Саудовская Аравия и Пакистан.

На долю России пришлось 7,8% мирового экспорта оружия за тот же период, а доля Китая составила 5,9%, свидетельствуют данные.

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Поток американского оружия в европейские страны НАТО подчеркивает сложности, связанные с сокращением зависимости региона от Соединенных Штатов.

Риск стал очевидным, когда США приостановили предоставление военной и разведывательной помощи Украине.

Все более хаотичная геополитическая ситуация заставит Европу взять на себя большее бремя обороны, причем расходы на нее, скорее всего, значительно возрастут.

На прошлой неделе саммит ЕС поддержал идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно масштабных оборонных инвестиций.

В понедельник и во вторник министры финансов ЕС обсудят финансирование обороны за счет новых совместных заимствований, существующих фондов ЕС и усиление роли Европейского инвестиционного банка.

Читайте также: "Да" перевооружению Европы, "почти да" помощи Украине: о чем договорился оборонный саммит ЕС

СШАЕС
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