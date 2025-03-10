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Березень б'є температурні рекорди в Києві: за три дні – 5 досягнень

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 березня 2025, 12:24
Березень б'є температурні рекорди в Києві: за три дні – 5 досягнень
фото - "Укрінформ"

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ з 7 по 9  березня у столиці було зафіксовано п’ять температурних рекордів.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: Максимальна температура повітря 7 березня після полудня досягла 20,2 °С, що на 3,9°С вище ніж у 1995 році для цієї дати.

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Максимальна температура повітря 8 березня після полудня досягла 18,8 °С, що на 1,1°С вище ніж у 2019 році для цієї дати.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 12,1°С, що перевищило попередній рекордний показник 2019 року на 2,0°С, а кліматичну норму – на 10,6°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає погоді кінця квітня.

Максимальна температура повітря 9 березня після полудня досягла 20,0 °С, що на 2,7°С вище ніж у 1920 році для цієї дати. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 11,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 2019 року на 0,7°С, а кліматичну норму – на 9,4°С.

погодаКиїв
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