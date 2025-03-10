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Март бьет температурные рекорды в Киеве: за три дня – 5 достижений

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 марта 2025, 12:24
Март бьет температурные рекорды в Киеве: за три дня – 5 достижений
фото - "Укринформ"

По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев с 7 по 9 марта в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Максимальная температура воздуха 7 марта после полудня достигла 20,2°С, что на 3,9°С выше, чем в 1995 году для этой даты.

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Максимальная температура воздуха 8 марта после полудня достигла 18,8 °С, что на 1,1 °С выше чем в 2019 году для этой даты.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 12,1°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2019 года на 2,0°С, а климатическую норму - на 10,6°С. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует погоде конца апреля.

Максимальная температура воздуха 9 марта после полудня достигла 20,0°С, что на 2,7°С выше чем в 1920 году для этой даты. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 11,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2019 года на 0,7°С, а климатическую норму - на 9,4°С.

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