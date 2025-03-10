В Україну йдуть дощі

Найближчими днями в Україні очікуються дощі – у західних, північних та центральних областях помірні, а на Закарпатті та в Карпатах – значні.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 11 березня у західних областях прогнозують помірні дощі, на решті території – без опадів, температура повітря вночі 1-6° тепла, в західних областях +4+9° тепла; вдень +13+19°, на півдні країни до 20°, на узбережжі морів +13+15°. Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

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У Києві у вівторок без опадів, вночі 4-6° тепла, вдень до +17+19°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Погода 11 березня Скриншот з meteo.gov.ua

12 та 13 березня у західних, північних та більшості центральних областей помірні дощі, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; на решті території без опадів. Температура вночі 4-9° тепла; вдень +14+19°. Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

У Києві у середу вночі дощ, +7+9°, вдень невеликий дощ, до +19°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

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Погода 12 березня Скриншот з meteo.gov.ua

13 березня у столиці вночі без опадів, +5+7°, вдень дощ, +13+15°, вітер південно-східний, 5-10 м/с.