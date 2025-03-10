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В Украину идут дожди

Ирина БалачукПонедельник, 10 марта 2025, 13:21
В Украину идут дожди
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди – в западных, северных и центральных областях умеренные, а на Закарпатье и в Карпатах – значительные.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 11 марта в западных областях прогнозируют умеренные дожди, на остальной территории – без осадков, температура воздуха ночью 1-6° тепла, в западных областях, 4-9° тепла; днем +13-19°, на юге страны до +20°, на побережье морей +13+15°. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. 

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В Киеве во вторник без осадков, ночью 4-6° тепла, днем до +17+19°, ветер юго-западный, 7-12 м/с. 

 
Погода 11 марта 
Скриншот с meteo.gov.ua

12 и 13 марта в западных, северных и большинстве центральных областей умеренные дожди, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; на остальной территории без осадков. Температура ночью 4-9° тепла; днем +14+19°. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

В Киеве в среду ночью дождь, +7+9°, днем небольшой дождь, до +19°, ветер юго-западный, 7-12 м/с. 

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Погода 12 марта 
Скриншот с meteo.gov.ua

13 марта в столице ночью без осадков, +5+7°, днем дождь, +13+15°, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

 
Погода 13 марта 
Скриншот с meteo.gov.ua

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