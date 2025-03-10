ДБР: Командир оформив 7 млн грн доплат підлеглим за бойові дії, яких не було   

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Київської області, який начебто допустив нарахування підлеглим більше 7 мільйонів гривень бойових доплат.

Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань

Дослівно: "З лютого по жовтень 2023 року посадовець недбало віднісся до своїх обов’язків та не перевіряв підстави для нарахування бойових виплат. Він оформив багатомільйонну винагороду підлеглим, які не брали безпосередню участь у бойових діях та не виконували спеціальних чи бойових завдань.

Реклама:

Внаслідок таких дій посадовця державі завдано збитків на загальну суму понад 7,1 млн гривень".

Деталі: Командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція такої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.