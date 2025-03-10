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ГБР: Командир оформил 7 млн грн доплат подчиненным за боевые действия, которых не было  

Александр ШумилинПонедельник, 10 марта 2025, 14:27
ГБР: Командир оформил 7 млн грн доплат подчиненным за боевые действия, которых не было  

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области, который якобы допустил начисление подчиненным более 7 миллионов гривен боевых доплат.

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Дословно: "С февраля по октябрь 2023 года чиновник небрежно отнесся к своим обязанностям и не проверял основания для начисления боевых выплат. Он оформил многомиллионное вознаграждение подчиненным, которые не принимали непосредственное участие в боевых действиях и не выполняли специальных или боевых задач.

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В результате таких действий чиновника государству нанесен ущерб на общую сумму более 7,1 млн гривен".

Детали: Командир воинской части подозревается в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция такой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

ГБРвойнаармия
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