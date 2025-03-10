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ДБР: Боєць тероборони торгував фальшивими довідками з психлікарні

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 березня 2025, 14:54
ДБР: Боєць тероборони торгував фальшивими довідками з психлікарні
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру військовому одного з підрозділів тероборони в Одесі, який організував схему заробітку на охочих уникнути служби за допомогою фіктивних діагнозів з психіатричної лікарні.

Джерело: ДБР, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Дослівно Бюро: "Він підшукував охочих серед чинних військових та цивільних, які бажають уникнути призову, й пропонував за 16 тисяч доларів США "відмазати" їх від служби. Фігурант через знайомих у психіатричній лікарні робив "клієнтам" фіктивні діагнози, які дозволяли уникнути мобілізації та списатись зі служби.

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У разі несплати грошей за "послугу" він погрожував цивільним особам примусовою мобілізацією, хизуючись зв’язками у територіальному центрі комплектування, а чинним бійцям – відряджанням на лінію бойового зіткнення".

Деталі: Прокуратура описує один доведений епізод: військовослужбовця затримали під час передачі обумовленої грошової суми – 16 тисяч доларів.

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У ДБР кажуть, що вивчають зв’язки фігуранта у ТЦК, встановлюють коло осіб, які скористалися схемою. Правоохоронці провели обшуки та вилучили документацію у психіатричній лікарні.

Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 1 млн гривень.

ДБРОдесахабарухилянти
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